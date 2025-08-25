CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

În aceste zile, mai exact în perioada 20-30 august, are loc ediția a XXVIII-a a Turneului Internațional Caissa-B la Miercurea Ciuc, o competiție de șah tradițională în zonă, apreciată pentru organizarea de calitate și condițiile bune de joc. Evenimentul se desfășoară datorită implicării lui IM & IO Biró Sándor, căruia organizatorii îi transmit felicitări pentru efortul depus.

De la CS Juvenes Târgu Mureș participă atât juniori susținuți de club, precum Pozna-Tókos Bence, Nagy Dávid-Ervin și Balla Norbert, cât și jucători experimentați precum Vasile Adrian Velcherean și Costel Vodă. Turneul reunește un număr important de jucători și arbitri din Târgu Mureș, iar participanții se bucură de partide interesante și de oportunitatea de a învăța unii de la alții, indiferent de vârstă sau experiență.

ompetiția este cofinanțată de Primăria Municipiului Târgu Mureș, prin concursul de proiecte sportive pentru anul 2025. Mai multe detalii și rezultate pot fi consultate pe Chess-Results și pe pagina oficială a turneului: www.caissa.ro.

(D.C.)