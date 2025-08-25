Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Conducerea Primăriei Municipiului Reghin a atribuit, în data de 9 iulie 2025, societății Expert IT SRL Reghin, un contract în valoare de 3.920.979 de lei, fără TVA, pentru achiziția de echipamente IT și soluții software aferente proiectului ”Dotarea cu mobilier/ material didactice și echipamente didactice a unităților de învățământ din municipiul Reghin”, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, investiția este finanțată prin intermediul PNRR și prevede achiziționarea de dotări în următoarele unități de învățământ reghinene: Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușeanu”, Școala Gimnazială ”Augustin Maior”, Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina, Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” și Colegiul ”Petru Maior”.

În acelai document se mai precizează că în cadrul celor opt unități de învățământ reghinene ”învață un număr de peste 6.240 de copii și elevi”, care sunt îndrumați ”de 679 de cadre didactice și personal administrativ.”

”În noul an școlar, toate școlile și grădinițele își vor întâmpina copiii cu mobilier complet modernizat și cu echipamente IT de ultimă generație, oferind astfel condiții și mai favorabile pentru învățare”, a transmis Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Alex TOTH