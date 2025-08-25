Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

Echipele de junioare 3 și junioare 4 de la ACS Activ Luduș au participat recent la turneul Hargita Handball Cup din Odorheiu Secuiesc, unde au demonstrat curaj, implicare și unitate. La categoria junioare 3, echipa a învins CSS Odorheiu Secuiesc cu scorul de 18-15, însă a cedat în fața celor de la ACS Sovata, scor 20-29. La categoria junioare 4, echipa a avut un parcurs foarte bun, învingând CSS Odorheiu Secuiesc cu 20-12, ACS Sovata cu 18-4 și CSM Făgăraș cu 22-14.

Deși echipele sunt la început de drum, antrenorii subliniază că prin muncă susținută, disciplină, seriozitate, sacrificii și unitate pot fi realizate lucruri importante. Clubul mulțumește părinților pentru susținere, Primăriei Luduș pentru asigurarea transportului și organizatorilor turneului pentru invitație și buna organizare a competiției.

(D.C.)