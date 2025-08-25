Monday, 25 August 2025
Emanuel Tufan și Gabriel Bodescu, duel exploziv la Spartan Fight Arena Târgu Mureș
Emanuel Tufan și Gabriel Bodescu, duel exploziv la Spartan Fight Arena Târgu Mureș

25 august 2025

Emanuel Tufan, reprezentant al Stoica Brothers Academy, recunoscută pentru pregătirea de elită și luptători de top în sporturile de contact, este un sportiv ambițios, gata să demonstreze că este unul dintre cei mai periculoși luptători ai generației sale. Intră în ring cu încredere și promite să ofere un spectacol de neuitat la Târgu Mureș.

Adversarul său, Gabriel „Becali” Bodescu, legitimat la Tiger Gym Râmnicu Vâlcea și pregătit de Viorel Stanciu, vine cu experiență acumulată în numeroase meciuri și cu dorința de a-și confirma statutul în fața publicului. Bodescu este un luptător curajos, cu pregătire solidă și stil spectaculos, mereu gata să dea totul în ring, după cum îl decriu chiar reprezentanții Kickbox Reghin.

Duelul dintre Tufan și Bodescu, la categoria de 95 kilograme, se anunță unul dintre cele mai tari ale galei Spartan Fight Arena. Sala Polivalentă din Târgu Mureș va fi martora unei confruntări intense între doi sportivi hotărâți să câștige, iar atmosfera promite să fie una incendiară. Meciul va avea loc pe 20 septembrie 2025, de la ora 19:00, iar biletele sunt deja disponibile pentru cei care vor să fie martori la acest spectacol.

(D.C.)

