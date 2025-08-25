Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Începând cu implementarea noilor documente de identitate, mureșenii au posibilitatea de a alege între două tipuri de cărți de identitate moderne, ambele având formatul unui card bancar, dar diferențiindu-se prin funcționalitățile pe care le oferă. Aceste schimbări vin ca răspuns la nevoia tot mai mare de mobilitate, securitate și acces la servicii digitale, modernizând modul în care populația interacționează cu autoritățile și cu mediul online.

Cartea electronică de identitate, cunoscută sub abrevierea CEI, reprezintă varianta modernă a documentului de identitate. Aceasta poate fi utilizată ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în alte țări care acceptă cartea de identitate. CEI include elemente de securitate fizică avansate, protecția datelor personale și permite accesul la servicii online, incluzând posibilitatea utilizării semnăturii electronice. În plus, adresa de domiciliu poate fi actualizată fără a fi necesară înlocuirea cărții. CEI poate fi eliberată și minorilor cu vârste între 0 și 14 ani, iar pentru persoanele peste 14 ani, aceasta este gratuită.

Cartea simplă de identitate – CIS

Cartea simplă de identitate, sau CIS, are același format modern de tip card bancar, însă nu dispune de cip și de funcțiile electronice care fac diferența față de CEI. Acest document nu poate fi utilizat ca act de călătorie și nu se eliberează minorilor sub 14 ani. Costul CIS este de 40 de lei, iar funcționalitatea sa se limitează la verificarea identității în cadrul național.

Avantajele fiecărui tip de document depind de necesitățile fiecărui cetățean. CEI se recomandă celor care au nevoie de mobilitate internațională, acces rapid la servicii digitale și un nivel sporit de securitate al datelor personale. Pe de altă parte, CIS poate fi suficientă pentru persoanele care preferă un document clasic, fără funcții electronice și care nu intenționează să călătorească în străinătate. Alegerea între cele două tipuri de documente rămâne la latitudinea cetățeanului, în funcție de nevoi și preferințe.

(L.P.)