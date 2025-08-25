”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

În data de 19 august, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Țigmandru, protopopiatul Sighișoara, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a taberei de vară „Prietenia din tinda Bisericii”, organizată prin implicarea directă a subsemnatului, preot paroh Gheorghe Mihăilă. A fost o zi de neuitat, în care copiii, alături de doamna preoteasă și o echipă de voluntari inimoși, au trăit momente de rugăciune, au participat la cateheze și la diverse ateliere tematice: confecționare de brățări și cruciulițe, pictură, discuții pe grupe de vârstă, precum și multe alte activități specifice taberelor creștine.

Un plus de culoare a fost adus de doamnele preotese Luciana-Alexandra Mihăilă și Cosmina Rohan (parohia Zăgar), care, prin talentul și darul primit de la Dumnezeu, au bucurat copiii cu picturi pe față. Prin joc și culoare, cei mici au descoperit frumusețea prieteniei și a bucuriei curate. De asemenea, teologul Ionuț-Marius Cărbune a susținut o cateheză pe tema „Prieteniei”, prezentând și un film cu mesaj teologic din Noul Testament, subliniind esența prieteniei ca fiind jertfa – „jertfă, și încă o dată jertfă”.

Întreaga activitate a fost posibilă datorită implicării voluntarilor din parohia Maieru II, coordonați cu dăruire de părintele paroh Ionuț-Cosmin Drăgan, care a venit cu sufletul deschis și a oferit toate cele necesare pentru buna desfășurare a taberei. La final, atmosfera a devenit și mai veselă prin cântece, jocul mult așteptat cu baloane cu apă și tradiționalul foc de tabără, unde s-au cântat melodii acompaniate de chitară.

Tabăra a reunit 40 de copii și 15 voluntari, bucurându-se și de sprijinul Parohiei Ortodoxe Zăgar, reprezentată de părintele Constantin Rohan, care a participat alături de un grup de copii din parohie. Mulțumiri aducem doamnelor care au pregătit masa de prânz, precum și unei familii care a oferit, discret și cu dragoste, desertul copios. Recunoștință aducem și domnului Radu Pintea pentru sonorizare, pentru bucuria adusă copiilor prin modelarea baloanelor și pentru felul său plin de căldură, pe care cei mici l-au numit „un părinte cu inimă de copil”.

Această tabără a arătat încă o dată că o societate sănătoasă se clădește prin împletirea valorilor religios-morale cu jocul și bucuria curată a copiilor. Tinerii știu să se roage, păstrând nealterată credința noastră strămoșească, deprinsă încă din fragedă copilărie. „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

Pr. paroh Gheorghe Mihăilă