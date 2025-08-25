Monday, 25 August 2025
”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru Invatamant
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025

În data de 19 august, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Țigmandru, protopopiatul Sighișoara, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a taberei de vară „Prietenia din tinda Bisericii”, organizată prin implicarea directă a subsemnatului, preot paroh Gheorghe Mihăilă. A fost o zi de neuitat, în care copiii, alături de doamna preoteasă și o echipă de voluntari inimoși, au trăit momente de rugăciune, au participat la cateheze și la diverse ateliere tematice: confecționare de brățări și cruciulițe, pictură, discuții pe grupe de vârstă, precum și multe alte activități specifice taberelor creștine.

Un plus de culoare a fost adus de doamnele preotese Luciana-Alexandra Mihăilă și Cosmina Rohan (parohia Zăgar), care, prin talentul și darul primit de la Dumnezeu, au bucurat copiii cu picturi pe față. Prin joc și culoare, cei mici au descoperit frumusețea prieteniei și a bucuriei curate. De asemenea, teologul Ionuț-Marius Cărbune a susținut o cateheză pe tema „Prieteniei”, prezentând și un film cu mesaj teologic din Noul Testament, subliniind esența prieteniei ca fiind jertfa – „jertfă, și încă o dată jertfă”.

Întreaga activitate a fost posibilă datorită implicării voluntarilor din parohia Maieru II, coordonați cu dăruire de părintele paroh Ionuț-Cosmin Drăgan, care a venit cu sufletul deschis și a oferit toate cele necesare pentru buna desfășurare a taberei. La final, atmosfera a devenit și mai veselă prin cântece, jocul mult așteptat cu baloane cu apă și tradiționalul foc de tabără, unde s-au cântat melodii acompaniate de chitară.

Tabăra a reunit 40 de copii și 15 voluntari, bucurându-se și de sprijinul Parohiei Ortodoxe Zăgar, reprezentată de părintele Constantin Rohan, care a participat alături de un grup de copii din parohie. Mulțumiri aducem doamnelor care au pregătit masa de prânz, precum și unei familii care a oferit, discret și cu dragoste, desertul copios. Recunoștință aducem și domnului Radu Pintea pentru sonorizare, pentru bucuria adusă copiilor prin modelarea baloanelor și pentru felul său plin de căldură, pe care cei mici l-au numit „un părinte cu inimă de copil”.

Această tabără a arătat încă o dată că o societate sănătoasă se clădește prin împletirea valorilor religios-morale cu jocul și bucuria curată a copiilor. Tinerii știu să se roage, păstrând nealterată credința noastră strămoșească, deprinsă încă din fragedă copilărie. „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

Pr. paroh Gheorghe Mihăilă

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Administratie

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

25 august 2025
Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025

Social

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025
Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

25 august 2025
131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

24 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Invatamant

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025

Sport

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

25 august 2025
CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

25 august 2025
Aur pentru CS Mureșul

Aur pentru CS Mureșul

25 august 2025
Plecări de la ASA Târgu Mureș

Plecări de la ASA Târgu Mureș

24 august 2025

Citește și:

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

24 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025
Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor i...

20 august 2025
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din...

19 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată ...

25 august 2025

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane ...

25 august 2025

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară de...

25 august 2025

Emanuel Tufan și Gabriel Bodescu, duel exploziv la...

25 august 2025

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bu...

25 august 2025

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025

ANUNȚ de solicitare Autorizație de Mediu - SC VERD...

25 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângulu...

25 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!