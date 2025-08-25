Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea următorului unui post vacant de șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș, pe perioadă nedeterminată.

Potrivit unui anunț făcut public pe pagina web a instituției, www.dastgmures.ro, dosarele de participare pot fi depuse până la data de 4 septembrie 2025, ora 15.00, la sediul DAS Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9.

