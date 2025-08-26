Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

Ziua Limbii Române va fi sărbătorită de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș prin organizarea celei de-a treia ediții a evenimentului cultural „Să-ți fie atât de drag cuvântul”, adresat tuturor celor care prețuiesc și promovează limba română.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 30 august, în intervalele orare 10.00 – 12.00, la Centrul Didactic și de Examinare, aflat pe strada Victor Babeș nr. 15.

”Ediția de anul acesta include cinci secțiuni (10 – 12 ani, 12 – 14 ani, 14 – 18 ani, peste 18 ani, nonnativi) și două tipuri de activități (scriere după dictare/ cultură generală și un exercițiu de verificare a corectitudinii gramaticale). Începând cu acest an, pot participa online și românii din diaspora. Interval orar 10.00 – 11.00: 10 – 12 ani, 12 – 14 ani, 14 – 18 ani. Interval orar 11.00 – 12.00: peste 18 ani, nonnativi. În cadrul primei activități, actori consacrați vor citi texte din operele unor autori români, iar participanții vor scrie după dictare. Pentru secțiunea adresată celor peste 18 ani, dictarea este înlocuită cu „Mari opere, mari scriitori”, un exercițiu de cultură generală/literatură română. Cea de-a doua activitate este un exercițiu de tip „alegeți varianta corectă” (gramatică și/sau vocabular)”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Începând cu acest an, pot participa online și românii din diaspora, accesând următorul link: https://teams.microsoft.com/meet/3272378421647…

Organizatorii din partea UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș sunt: conf. univ. dr. Cristina Nicolae, lector univ. dr. Cezar Sigmirean, lector univ. dr. Laura Rus și asist. dr. Roxana Ispas, cadre didactice la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.

(Redacția)