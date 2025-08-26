Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu”

Monique’s Ballet Studio din Târgu Mureș a devenit, în ultimii ani, un loc unde zeci de copii descoperă frumusețea baletului și bucuria mișcării. Fondatoarea studioului, Monica Grama, a transformat pasiunea din copilărie într-un proiect dedicat celor mici, oferindu-le șansa de a învăța disciplina dansului clasic și de a-și dezvolta atât corpul, cât și încrederea în sine. În interviul de mai jos, aceasta povestește cum a apărut ideea studioului, ce înseamnă baletul pentru copii și ce planuri are pentru viitor.

Reporter: Cum a apărut ideea de a deschide Monique’s Ballet Studio la Târgu Mureș?

Monica Grama: Ideea a apărut de mică, poate și din familie, mama fiind învățătoare, iar tata fiind profesor. Eu am luat primele cursuri de balet, iar jucându-mă acasă mult cu păpușile și aranjându-le pentru diverse poze de balerine și spectacole, visul acesta nici nu a venit de undeva sau cândva, ci cred că a existat dintotdeauna în mine și în sufletul meu. După pregătirea mea temeinică și studiul făcut pe propriul corp și pe propria persoană, m-am întors acasă și mi-am urmat visul de a deschide acest studio de balet.

Rep.: Ce anume te-a motivat să te dedici baletului și predării lui?

M.G.: Pasiunea, în primul rând, deoarece și eu, pentru formarea mea, am fost nevoită să plec departe de la o vârstă destul de fragedă. Însă pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu și m-a ajutat să merg mai departe, să continui, să trec peste dificultăți, să studiez tot mai mult, iar apoi, cred că latura aceasta de a preda mai departe din ceea ce eu am învățat este transmisă din generație în generație. Vreau să deschid sufletele, ochii și viziunea copilașilor din orașul natal, Târgu Mureș, pentru artă. Vreau să le ofer o variantă mult mai bună de a-și petrece timpul, de a se descoperi pe ei înșiși, de a-și descoperi pasiunea și de ce nu, poate chiar drumul în viață.

Rep.: Ce vârste au micile balerine care vin la cursuri?

M.G.: Teoretic, programul nostru începe odată cu vârsta de trei ani, odată cu intrarea lor în colectivitate. Am avut surprize foarte plăcute cu fetițe care încă mai aveau suzetă și au venit, dar care s-au adaptat destul de bine la cursuri. Erau atente, cu ochii mari și sclipitori. Cred că cea mai mică cursantă a avut 2 ani și patru luni. Nu este o limită de vârstă în ceea ce privesc înscrierile, deoarece baletul poate fi studiat până la acel nivel care ție îți place. Poate să fie de hobby, de plăcere și atunci poți începe și la 16 ani, dacă atunci îți dai seama că asta îți place sau vrei să încerci. Ideala vârstă la care să fie încă și coprul suficint de mobil și flexibil, iar mintea să fie suficient de matură pentru a înțelege elementele și tot ceea ce se predă în baletul clasic, este în jur de 8-9 ani. Însă, se pot studia diferite elemente adaptate vârstei și mai devreme, și mai târziu.

Rep.: Care sunt primele lucruri pe care le învață o fetiță atunci când intră pentru prima dată în acest studio?

M.G.: Prima dată învață despre răbdare, învață să își cunoască corpul și învață despre coordonarea mâinilor și a picioarelor, dar și a minții și a sufletului. Apoi lucrăm exerciții de mobilitate adaptate vârstei și exerciții de creativitate și de expresivitate, deoarece pe scenă trebuie să fim expresivi. Toate acestea de la vârstele mai mici. Ulterior intervin elementele de dans clasic conform metodologiei de predare și le învățăm pe rând, pe fiecare.

Baletul, recomandat pentru probleme ortopedice ușoare

Rep.: Ce înseamnă baletul pentru copii și cum îi poate dezvolta?

M.G.: Este o dezvoltare multidisciplinară. Din punct de vedere psihologic, ele trebuie să înțeleagă că pentru a reuși să facă un lucru, trebuie să aibă răbdare și să-l exerseze zilnic. Trebuie să își dezvolte abilitatea de înțelege că este nevoie să participe la fiecare curs, exceptând cazurile în care apar, desigur, îmbolnăviri. Intervine mai apoi depășirea unor anumite limite sau a anumitor emoții cu care se întâlnesc pe parcurs pe scenă, la spectacole sau la concursuri. Pe plan fizic, își dezvoltă postura și musculatura corect. Baletul mai este indicat chiar și în anumite probleme ortopedice ușoare, precum a piciorului plat sau a unei scolioze ușoare, deoarece se lucrează extrem de simetric. Ceea ce facem pe partea dreaptă, facem și pe partea stângă și astfel ajută la dezvoltarea corpului frumos și armonios, dar și la repararea unor anumite probleme. Musculatura se întărește, se tonifiază și va menține corpul într-o poziție corectă, chiar și atunci când deja nu ne mai gândim că trebuie să stăm cu spatele drept. Spatele va sta drept, pentru că musculatura este deja formată.

Rep.: La ce competiții aii participat cu fetițele de-a lungul timpului?

M.G.: Am participat la numeroase competiții, atât naționale, cât și internaționale, atât de nivel înalt, cât și la nivel de hobby. Am venit cu premii frumoase, ci premii speciale ale juriului, cu marile trofee ale competițiilor de la Paris, din Praga și din Spania, unde am mai avut participări. Pe plan local sau mai aproape de casă am participat cam la toate concursurile care s-au organizat. Am participat pentru experiența copiilor și pentru a varia cursurile. Sunt binevenite în rândul copilașilor. Însă, mereu am avut foarte mare grijă, deoarece am constatat că este o capcană și este foarte ușor să cazi în ea. Competiția vine și cu adrenalină, iar atunci îți vine să participi de multe ori, încât la un moment dat, pentru copil deja nu mai este benefic. Participă atât de mult încât se plafonează. Emoțiile nu mai sunt aceleași ca și la început și ajung să o ia prea degajat, ceea ce duce clar la scăderea nivelului, sau poate chiar suprasolicităm părinții, deoarece aceste concursuri presupun niște taxe de participare. Poate unii și le permit, alții nu. Am ales participarea la concursuri, însă atent studiate.

Rep.: Aveți în vedere participarea la competiții sportive în viitorul apropiat? Ce urmează acum pentru fetițe?

M.G.: Ne pregătim pentru începerea noului an de studiu. Peste vară le permitem copiilor să aibă binemeritata vacanță, să guste din plin copilăria, vacanțele la bunici și taberele. Chiar și noi am organizat în această vară două tabere cu două serii de fetițe muncitoare. S-au dezvoltat foarte frumos. Am studiat și puțină improvizație și dans. Am avut și multe jocuri de echipă și ne-am apropiat puțin altfel. Deci, urmează începerea noului an de studiu, formarea grupelor și pregătirea lor pentru spectacole. De obicei avem două spectacole mari pe an, iarna, înainte vacanță și vara, înainte de sfârșitul anului de studiu pentru noi. Dar, printre ele sunt îmbinate diferite alte activități, precum spectacole spontane, spectacole caritabile, diverse reprezentanții pentru Ziua Dansului, iar printre acestea sunt, desigur, și concursurile. Nu avem o agendă clar stabilită de la începutul anului. Ne adaptăm pe parcurs și păstrăm dialogul cu părinții, pentru că trebuie să știm dacă își doresc să participe sau nu, dar și în ce procent.

Diana CĂRBUREAN