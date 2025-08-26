Tuesday, 26 August 2025
Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu” Interviu
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu”

26 august 2025

Monique’s Ballet Studio din Târgu Mureș a devenit, în ultimii ani, un loc unde zeci de copii descoperă frumusețea baletului și bucuria mișcării. Fondatoarea studioului, Monica Grama, a transformat pasiunea din copilărie într-un proiect dedicat celor mici, oferindu-le șansa de a învăța disciplina dansului clasic și de a-și dezvolta atât corpul, cât și încrederea în sine. În interviul de mai jos, aceasta povestește cum a apărut ideea studioului, ce înseamnă baletul pentru copii și ce planuri are pentru viitor.

Reporter: Cum a apărut ideea de a deschide Monique’s Ballet Studio la Târgu Mureș?

Monica Grama: Ideea a apărut de mică, poate și din familie, mama fiind învățătoare, iar tata fiind profesor. Eu am luat primele cursuri de balet, iar jucându-mă acasă mult cu păpușile și aranjându-le pentru diverse poze de balerine și spectacole, visul acesta nici nu a venit de undeva sau cândva, ci cred că a existat dintotdeauna în mine și în sufletul meu. După pregătirea mea temeinică și studiul făcut pe propriul corp și pe propria persoană, m-am întors acasă și mi-am urmat visul de a deschide acest studio de balet.

Rep.: Ce anume te-a motivat să te dedici baletului și predării lui?

M.G.: Pasiunea, în primul rând, deoarece și eu, pentru formarea mea, am fost nevoită să plec departe de la o vârstă destul de fragedă. Însă pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu și m-a ajutat să merg mai departe, să continui, să trec peste dificultăți, să studiez tot mai mult, iar apoi, cred că latura aceasta de a preda mai departe din ceea ce eu am învățat este transmisă din generație în generație. Vreau să deschid sufletele, ochii și viziunea copilașilor din orașul natal, Târgu Mureș, pentru artă. Vreau să le ofer o variantă mult mai bună de a-și petrece timpul, de a se descoperi pe ei înșiși, de a-și descoperi pasiunea și de ce nu, poate chiar drumul în viață.

Rep.: Ce vârste au micile balerine care vin la cursuri?

M.G.: Teoretic, programul nostru începe odată cu vârsta de trei ani, odată cu intrarea lor în colectivitate. Am avut surprize foarte plăcute cu fetițe care încă mai aveau suzetă și au venit, dar care s-au adaptat destul de bine la cursuri. Erau atente, cu ochii mari și sclipitori. Cred că cea mai mică cursantă a avut 2 ani și patru luni. Nu este o limită de vârstă în ceea ce privesc înscrierile, deoarece baletul poate fi studiat până la acel nivel care ție îți place. Poate să fie de hobby, de plăcere și atunci poți începe și la 16 ani, dacă atunci îți dai seama că asta îți place sau vrei să încerci. Ideala vârstă la care să fie încă și coprul suficint de mobil și flexibil, iar mintea să fie suficient de matură pentru a înțelege elementele și tot ceea ce se predă în baletul clasic, este în jur de 8-9 ani. Însă, se pot studia diferite elemente adaptate vârstei și mai devreme, și mai târziu.

Rep.: Care sunt primele lucruri pe care le învață o fetiță atunci când intră pentru prima dată în acest studio?

M.G.: Prima dată învață despre răbdare, învață să își cunoască corpul și învață despre coordonarea mâinilor și a picioarelor, dar și a minții și a sufletului. Apoi lucrăm exerciții de mobilitate adaptate vârstei și exerciții de creativitate și de expresivitate, deoarece pe scenă trebuie să fim expresivi. Toate acestea de la vârstele mai mici. Ulterior intervin elementele de dans clasic conform metodologiei de predare și le învățăm pe rând, pe fiecare.

Baletul, recomandat pentru probleme ortopedice ușoare

Rep.: Ce înseamnă baletul pentru copii și cum îi poate dezvolta?

M.G.: Este o dezvoltare multidisciplinară. Din punct de vedere psihologic, ele trebuie să înțeleagă că pentru a reuși să facă un lucru, trebuie să aibă răbdare și să-l exerseze zilnic. Trebuie să își dezvolte abilitatea de înțelege că este nevoie să participe la fiecare curs, exceptând cazurile în care apar, desigur, îmbolnăviri. Intervine mai apoi depășirea unor anumite limite sau a anumitor emoții cu care se întâlnesc pe parcurs pe scenă, la spectacole sau la concursuri. Pe plan fizic, își dezvoltă postura și musculatura corect. Baletul mai este indicat chiar și în anumite probleme ortopedice ușoare, precum a piciorului plat sau a unei scolioze ușoare, deoarece se lucrează extrem de simetric. Ceea ce facem pe partea dreaptă, facem și pe partea stângă și astfel ajută la dezvoltarea corpului frumos și armonios, dar și la repararea unor anumite probleme. Musculatura se întărește, se tonifiază și va menține corpul într-o poziție corectă, chiar și atunci când deja nu ne mai gândim că trebuie să stăm cu spatele drept. Spatele va sta drept, pentru că musculatura este deja formată.

Rep.: La ce competiții aii participat cu fetițele de-a lungul timpului?

M.G.: Am participat la numeroase competiții, atât naționale, cât și internaționale, atât de nivel înalt, cât și la nivel de hobby. Am venit cu premii frumoase, ci premii speciale ale juriului, cu marile trofee ale competițiilor de la Paris, din Praga și din Spania, unde am mai avut participări. Pe plan local sau mai aproape de casă am participat cam la toate concursurile care s-au organizat. Am participat pentru experiența copiilor și pentru a varia cursurile. Sunt binevenite în rândul copilașilor. Însă, mereu am avut foarte mare grijă, deoarece am constatat că este o capcană și este foarte ușor să cazi în ea. Competiția vine și cu adrenalină, iar atunci îți vine să participi de multe ori, încât la un moment dat, pentru copil deja nu mai este benefic. Participă atât de mult încât se plafonează. Emoțiile nu mai sunt aceleași ca și la început și ajung să o ia prea degajat, ceea ce duce clar la scăderea nivelului, sau poate chiar suprasolicităm părinții, deoarece aceste concursuri presupun niște taxe de participare. Poate unii și le permit, alții nu. Am ales participarea la concursuri, însă atent studiate.

Rep.: Aveți în vedere participarea la competiții sportive în viitorul apropiat? Ce urmează acum pentru fetițe?

M.G.: Ne pregătim pentru începerea noului an de studiu. Peste vară le permitem copiilor să aibă binemeritata vacanță, să guste din plin copilăria, vacanțele la bunici și taberele. Chiar și noi am organizat în această vară două tabere cu două serii de fetițe muncitoare. S-au dezvoltat foarte frumos. Am studiat și puțină improvizație și dans. Am avut și multe jocuri de echipă și ne-am apropiat puțin altfel. Deci, urmează începerea noului an de studiu, formarea grupelor și pregătirea lor pentru spectacole. De obicei avem două spectacole mari pe an, iarna, înainte vacanță și vara, înainte de sfârșitul anului de studiu pentru noi. Dar, printre ele sunt îmbinate diferite alte activități, precum spectacole spontane, spectacole caritabile, diverse reprezentanții pentru Ziua Dansului, iar printre acestea sunt, desigur, și concursurile. Nu avem o agendă clar stabilită de la începutul anului. Ne adaptăm pe parcurs și păstrăm dialogul cu părinții, pentru că trebuie să știm dacă își doresc să participe sau nu, dar și în ce procent.

Diana CĂRBUREAN

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Administratie

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

25 august 2025
Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025

Social

Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

26 august 2025
Restricții de circulație în Iernut

Restricții de circulație în Iernut

26 august 2025
Incendiu la o pensiune din Sovata

Incendiu la o pensiune din Sovata

26 august 2025
305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025
Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

25 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

26 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025

Invatamant

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025
”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025

Sport

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

26 august 2025
Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

26 august 2025
Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

26 august 2025
Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

26 august 2025
Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

26 august 2025
Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

25 august 2025

Citește și:

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți atinge obiectivele propuse”

Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți a...

12 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare...

6 august 2025
Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potrivit pentru mine”

Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potr...

5 august 2025
Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e niciodată drept sau ușor”

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e n...

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italiene: „Muzica m-a făcut să ajung persoana care sunt astăzi”

Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italie...

4 august 2025
„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală

„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de maste...

4 august 2025
INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

4 august 2025
Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți societatea și că faci bine”

Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți ...

22 iulie 2025
INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

21 iulie 2025
Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimbat pașii de dans în povești vizuale

Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimb...

20 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Ia...

26 august 2025

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Pol...

26 august 2025

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verifica...

26 august 2025

Activități interactive de Ziua Limbii Române organ...

26 august 2025

Maia Morgenstern, pe scena ProEtnica Sighișoara, î...

26 august 2025

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf...

26 august 2025

Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz l...

26 august 2025

Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

26 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângulu...

25 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!