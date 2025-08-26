Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

La Policlinica Medex din Târgu Mureș, pacienții pot beneficia de audiograme gratuite în cadrul specialității ORL, pe baza biletului de trimitere CAS.

Investigațiile sunt realizate de Dr. El Achi Zouhir, medic specialist ORL, cu experiență în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urechii, nasului și gâtului.

”Audiograma este o metodă de testare a auzului, utilizată pentru a măsura sensibilitatea auditivă la diferite frecvențe și intensități ale sunetului. Rezultatul este reprezentat grafic și ajută medicul ORL să stabilească prezența și gradul pierderii de auz. Cum se desfășoară investigația: pacientul poartă căști speciale și răspunde la sunete de intensități și frecvențe diferite. Testul este simplu, nedureros și durează, în medie, între 15 și 30 de minute. Pe baza rezultatului, medicul poate recomanda tratament, monitorizare periodică sau alte investigații suplimentare”, au informat reprezentanții Spitalului Oncologic Medex, pe pagina de Facebook a unității sanitare.

Potrivit sursei citate, audiograma se adresează persoanelor care percep mai greu conversațiile sau sunetele obișnuite, pacienților cu țiuit în urechi (tinitus) sau senzație de ureche înfundată, persoanelor expuse la zgomot intens, în mediul profesional sau în timpul liber, pacienților care urmează tratamente cu potențial ototoxic și persoanelor cu istoric familial de hipoacuzie.

”Audiograma este indicată la apariția oricăror simptome auditive persistente, în monitorizarea tratamentelor care pot afecta auzul și ca parte a controalelor medicale preventive, mai ales după vârsta de 50 de ani. Investigațiile se realizează în regim ambulatoriu, cu bilet de trimitere CAS, fără liste de așteptare”, au mai informat reprezentanții Spitalului Oncologic Medex.

Policlinica Medex se află pe strada Plutelor nr. 8 din Târgu Mureș și are următoarele coordonate de contact: telefon: 0365-460.460, 0745-137.001 și pagină web www.som.ro.

”Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, este crezul cu care echipa Medex își întâmpină pacienții.

(A.T.)