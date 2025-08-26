Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

Preşedintele Federaţiei Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga, a declarat luni, 25 august, pentru www.agerpres.ro, că, după câştigarea Grand Slam-ului la German Open Championships (GOC) de la Stuttgart de către reprezentanţii României, Rareş Cojoc şi Andreea Matei, perechea se pregăteşte pentru a devină şi campioană mondială.

”Ca preşedinte al Federaţiei Române de Dans Sportiv pot să spun că a fost un ţel pentru care luptăm de mulţi ani şi ne pregătim pentru ca această pereche, care a câştigat pentru a doua oară în acest an un Grand Slam la Adult Standard, să devină şi campioană mondială în toamna aceasta. Federaţia Mondială de Dans Sportiv (WDSF) va organiza Campionatul Mondial de Dans 2025 la Sibiu, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie. Pot să spun că la recentul German Open Championships – cel mai mare concurs de dans sportiv din Europa, care se desfăşoară la Stuttgart, în Germania – unde Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat Grand Slam-ul, România s-a clasat pe locul trei, după Germania şi Italia”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga, care este şi vicepreşedinte pentru marketing al Federaţiei Mondiale de Dans Sportiv.

În perioada 19-23 august, perechea formată din Rareş Cojoc, legitimat la Clubul Dansul Viorilor din Reghin, şi Andreea Matei, de la CSM Bucureşti, au participat la German Open Championships (GOC) de la Stuttgart, la care au evoluat 1.250 de sportivi din 73 de ţări, aceştia reuşind să câştige Grand Slam-ul, în premieră pentru România.

Cei doi dansatori au reuşit, în luna iulie, să câştige şi Grand Slam de la Wuxi (China), acesta fiind prima victorie românească într-un Grand Slam WDSF, precum şi o medalie de argint la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China).

