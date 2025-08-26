Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

Primăria municipiului Târgu Mureș informează locuitorii că capcanele pentru șobolani amplasate pe domeniul public sunt active. În zonele unde substanțele din capcane au fost consumate, acestea vor fi completate, iar acolo unde s-au observat rozătoare vor fi montate capcane suplimentare.

De asemenea, reprezentanții primăriei au mai explicat faptul că un șobolan care a ingerat substanța părăsește, de regulă, cuibul, caută apă și moare. Deținătorii de câini sunt rugați să fie atenți, pentru a evita ca animalele să atace sau să consume șobolanii intoxicați.

Dacă sunt observate rozătoare moarte pe domeniul public, acestea nu trebuie atinse. Cetățenii sunt rugați să anunțe firma Coral Impex la numărul de telefon 0265/256004 sau printr-o sesizare online la adresa coralmures@coralimpex.ro.

