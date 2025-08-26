CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

Luni, 25 august, echipa de baschet masculin a CSM Târgu Mureș a disputat primul meci amical al sezonului, împotriva formației Corona Brașov, câștigând cu 107-91. Partida a adunat între 800 și 1.000 de spectatori, semn că fanii mureșeni așteptau cu nerăbdare revenirea baschetului în oraș.

Antrenorul principal, Faragó Péter, a declarat că victoria a fost importantă pentru testarea jucătorilor și a diferitelor formule de joc: „Puțin am stricat eu ritmul echipei, uneori intenționat, alteori din întâmplare, cu multe schimbări, dar am încercat să dau șanse tuturor să joace (…). Echipa a reacționat bine, ținând cont de cât de mult am amestecat și schimbat lucrurile în timpul meciului și că nu am urmărit deloc ritmul”.

Căpitanul echipei, Sánta Szabolcs, a apreciat atât prestația echipei, cât și susținerea fanilor: „M-a surprins și numărul mare de susținători, dar și energia mare care era astăzi în trubună (…). Sunt jucători noi și foarte talentați care o să ne ajute cu siguranță. Meciul de azi a fost unul util. Nu trebuie să ne luăm zborul, fiindcă nici Brașovul nu a venit chiar cu prima echipă. I-au lipsit vreo doi străini, iar în ultimul sfert au jucat mai mult cu jucători tineri. Și noi, bineînțeles. A fost un test util și am arătat că avem potențial. Este loc de mai bine cu siguranță”.

Printre noutățile echipei se numără și Trey Diggs, care a descris experiența primului meci amical.

„Publicul a fost grozav și din câte am înțeles, nici măcar nu era toată sala plină. Așa că sunt entuziasmat când vor veni toți și energia va fi nebună aici. Îmi dau deja seama. Pentru un meci de pregătire și oamenii au arătat atâta dragoste deja. A fost chiar frumos. La meci a fost bine. Sunt foarte mulțumit de cum am jucat. Evident sunt lucruri despre care trebuie să discutăm, să îmbunătățim, dar cred că per ansamblu, pentru primul nostru meci adevărat de pregătire, am jucat bine”, a declarat noul jucător.

Antrenorul a subliniat că în următoarele zile echipa va continua să testeze diferite combinații și să ofere șanse tuturor jucătorilor, pentru a ajunge la cea mai bună formulă de joc înaintea debutului oficial în campionat. În weekend, CSM Târgu Mureș va disputa două meciuri de verificare împotriva formației Sibiu, pentru a continua pregătirile și a ajusta rotația echipei în funcție de performanță și strategie.

Victoria împotriva Coronei Brașov oferă un început pozitiv pentru mureșeni, dar staff-ul tehnic spune că este doar primul pas în pregătirea sezonului, fiind încă multe lucruri de perfecționat pentru atingerea obiectivelor propuse.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Kádár Csongor Krisztián