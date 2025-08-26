Tuesday, 26 August 2025
FOTO – Parcul Substejeriș: „Raiul” pustiu din Tudor Vladimirescu. Bun venit… sau nu? Administrație
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

FOTO – Parcul Substejeriș: „Raiul” pustiu din Tudor Vladimirescu. Bun venit… sau nu?

26 august 2025

Parcul Substejeriș, situat în cartierul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, a fost inaugurat oficial pe 15 septembrie 2024. 4 hectare întinse cât vezi cu ochii, te-ai aștepta la copii care zburdă, la alergători entuziaști, la bunici care își plimbă nepoții și la oameni care fac yoga în lumina blândă a dimineții. Ei bine… realitatea bate teoria, dar nu prea în sensul pe care ți-l imaginezi.

Facilități pentru toți… și totuși pentru nimeni

Parcul a fost gândit să fie un fel de „Disneyland” local pentru toate vârstele. Are loc de joacă pentru copii cu echipamente moderne (pe care, surpriză, nu le folosește nimeni), pistă de alergare de 200 m din tartan (aparent invizibilă pentru alergători), alee suspendată panoramică, spații de fitness în aer liber, parc pentru câini, anexă semi-îngropată, scenă pentru spectacole, alei pavate cu piatră naturală și mobilier urban cât cuprinde.

Foto: Primăria Târgu Mureș

Totul sună perfect pe hârtie. În realitate, coșurile de gunoi sunt cam singurii locuitori fideli ai parcului. Sunt la fiecare 30-50 de metri, dar asta nu împiedică ambalajele să-și facă de cap pe jos. Scena improvizată din fața amfiteatrului de pământ are geamurile de plexiglas sparte, dar probabil ele fac parte din decorul „urban chic” al parcului, asta și multe altele, pe care vi le voi povesti de îndată.

Prima impresie: jungla urbană

Am ajuns la intrarea principală dinspre strada Evreilor Martiri și primul impact vizual a fost deplorant. Un amestec de tristețe și melancolie. Mărăcini peste tot, iarba anapoda până la genunchi, de-a dreptul încâlcită pe alocuri, flori uscate care par să fi fost plantate doar pentru efectul Instagram… doar că Instagramul ar fi dezamăgit de o asemenea debandadă. Trotuarul existent? Ignorat complet. Oamenii au preferat să scurteze drumul spre parcul de copii prin iarba bătătorind pământul, lăsând în urmă un peisaj care te face să te întrebi dacă nu cumva parcul se pregătește pentru un concurs de „cei mai noroioși pași din Târgu Mureș”.

La ora 10:30 dimineața, parcul era gol. Absolut gol. Absolut absolut gol. Și da, mă repet la infinit dacă e nevoie, în încercarea de a-mi arăta uimirea pentru faptul că: era ABSOLUT PUSTIU! Niciun copil care să se dea în leagăn, niciun adult care să facă jogging, nici măcar un câine care să alerge nebunește prin parc. Am stat vreo 10 minute și am început să mă întreb dacă nu cumva intru într-un episod pierdut din „The Walking Dead: Târgu Mureș Edition”.

Ieri, pe la ora 16:00, situația nu era cu mult mai diferită. Doar câțiva copii și două-trei persoane pe bănci, în rest, cam același peisaj bacovian, dacă îmi permiteți. Unde sunt oamenii? Poate e vina frigului? Poate e vina distanței? Dar parcul e destul de aproape de Bulevard, accesibil, așa că… mister.

Există aparate de fitness pentru vârstnici. Perfect, aș spune eu. Dar seniorii sunt, de obicei, matinali. Ei bine… astăzi cred că au dormit mai mult, pentru că niciun domn sau doamnă nu și-a pus șoldurile în mișcare. Parcă aparatele stăteau acolo ca niște trofee uitate, admirându-se singure în soare.

La fel și zona de joacă pentru copii: goală, pustie, tristă, ca un loc abandonat unde râsetele au făcut mutație și au dispărut. Dacă tot am ajuns la spațiul de joacă pentru copii, pot spune că, pe cât de impresionant și modern și-au dorit cei din primărie să arate, pe atât de șters, monoton și trist arată de fapt. Spațiile de joacă pentru cei mici par să fi trecut printr-o perioadă de „seriozitate extremă”, niște omuleți dornici doar să se distreze și să se bucure de copilărie se confruntă acum cu echipamente prea rigide, prea scorțoase. Culorile vii și jucăușe de altădată au fost înlocuite cu tonuri de galben muștar, crem, gri și maro, parcă deghizate într-o sobrietate neașteptată. Unde au dispărut floricelele vesele, ursuleții zâmbăreți de pe tobogane? Probabil s-au mutat într-un alt proiect, în alt parc, lăsând locul acesta cu aerul său prea serios pentru niște copii care vor doar să râdă.

O plimbare printre alei și gânduri

Dar să nu fiu doar negativă: aleile sunt frumoase, largi, pavate cu piatră naturală. Există zone liniștite, aproape de pădure, unde poți să te plimbi fără zgomotul traficului, doar cu foșnetul frunzelor și ciripitul păsărilor. În spatele amfiteatrului improvizat de pământ, se ajunge pe Calea Sighișoarei, unde zgomotul și agitația revin brusc, dar asta e un mic reminder că orașul continuă să existe.

Parcul Substejeriș nu este un colț de rai, dar are mult potențial. Spațiul e mare, liniștit, și dacă târgumureșenii ar veni aici să se plimbe, să-și scoată copiii la aer, să facă jogging sau să se așeze pe bănci să citească, locul ar putea să renască. Poate că nu e cea mai bine întreținută grădină, poate că pare abandonat, dar asta e realitatea parcurilor din orașele mici: spațiul există, dar oamenii trebuie să-l aducă la viață.

Apropo, acum pe final mi-am amintit! Încă un lucru pe care nu pot să îl înțeleg este cantitatea enormă de sârmă ghimpată din jurul parcului. A spus cineva că e „decorativă”, că e cool? Pe cine vreți să țineți afară? Sau, mai grev, pe cine vreți să țineți înăuntru?  Poate e un fel de protecție împotriva invaziei de entuziaști care vor să aducă viață în parc? Nu mă întrebați pentru că sunt la fel de nedumerită precum voi.

Vestea bună? Există potențial!

Parcul Substejeriș nu e un paradis. Are lipsuri vizibile, tendințe ușoare de abandon, iar absența oamenilor îl face să pară trist. Dar are și frumusețe: alei frumoase, spații liniștite, zone aproape de pădure, loc pentru alergare și fitness. Cu puțin ajutor din partea comunității, poate deveni locul de întâlnire și relaxare pe care l-a visat cineva în birourile Primăriei.

Până atunci, e un spațiu mare, pustiu și… surprinzător de melancolic. Perfect pentru cei care vor să se simtă singuri, să mediteze sau să simtă drama urbană în toată splendoarea ei. Ce-i drept, nu e pentru mine o astfel de activitate.

Text & foto: Lorena PINTILIE

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Administratie

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

25 august 2025
Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025

Social

Se continuă lucrările în Sighișoara

Se continuă lucrările în Sighișoara

26 august 2025
Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

26 august 2025
Restricții de circulație în Iernut

Restricții de circulație în Iernut

26 august 2025
Incendiu la o pensiune din Sovata

Incendiu la o pensiune din Sovata

26 august 2025
305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025
Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

26 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025

Invatamant

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025
”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025

Sport

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

26 august 2025
Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

26 august 2025
Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu”

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumo...

26 august 2025
Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

26 august 2025
Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

26 august 2025
Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

26 august 2025

Citește și:

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

23 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025
Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

21 august 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

21 august 2025
Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

Terenul multisport din Meștera, inaugurat oficial

15 august 2025
Consiliul Județean Mureș, alături de salvamontiștii mureșeni

Consiliul Județean Mureș, alături de salvamontiștii mureșeni

12 august 2025
FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

FOTO, VIDEO: ”Peștișorul de argint”, sărbătoarea de suflet a comunei Zau de Câmpie

11 august 2025
Primarul municipiului Reghin răspunde acuzațiilor privind lipsa de transparență în ce privește Centura Ocolitoare a Reghinului

Primarul municipiului Reghin răspunde acuzațiilor privind lipsa de transparență în ce privește Centu...

11 august 2025
🚫 Restricții de trafic în Târgu Mureș

🚫 Restricții de trafic în Târgu Mureș

8 august 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

7 august 2025
Lucrările avansează la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”: „Contează în ce mediu învață copiii noștri”

Lucrările avansează la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”: „Contează în ce mediu învață copiii ...

6 august 2025
Insule eco-digitalizate la nivelul municipiului Reghin

Insule eco-digitalizate la nivelul municipiului Reghin

6 august 2025
Comuna Hodac, campanie de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț

Comuna Hodac, campanie de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț

5 august 2025
Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” va fi modernizată: „un loc în care va fi o adevărată plăcere să te joci”

Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” va fi modernizată: „un loc în care va fi o adevărată plăcere să te...

5 august 2025
Întreținerea de vară a drumurilor județene, în toi: marcaje proaspete și indicatoare noi

Întreținerea de vară a drumurilor județene, în toi: marcaje proaspete și indicatoare noi

4 august 2025
Târgu Mureș: Casieria Direcției Fiscale se închide temporar pentru lucrări de renovare

Târgu Mureș: Casieria Direcției Fiscale se închide temporar pentru lucrări de renovare

4 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

FOTO - Parcul Substejeriș: „Raiul” pustiu din Tudo...

26 august 2025

Se continuă lucrările în Sighișoara

26 august 2025

Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Ia...

26 august 2025

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Pol...

26 august 2025

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verifica...

26 august 2025

Activități interactive de Ziua Limbii Române organ...

26 august 2025

Maia Morgenstern, pe scena ProEtnica Sighișoara, î...

26 august 2025

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf...

26 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângulu...

25 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia mag...

19 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!