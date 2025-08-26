FOTO – Parcul Substejeriș: „Raiul” pustiu din Tudor Vladimirescu. Bun venit… sau nu?

Parcul Substejeriș, situat în cartierul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, a fost inaugurat oficial pe 15 septembrie 2024. 4 hectare întinse cât vezi cu ochii, te-ai aștepta la copii care zburdă, la alergători entuziaști, la bunici care își plimbă nepoții și la oameni care fac yoga în lumina blândă a dimineții. Ei bine… realitatea bate teoria, dar nu prea în sensul pe care ți-l imaginezi.

Facilități pentru toți… și totuși pentru nimeni

Parcul a fost gândit să fie un fel de „Disneyland” local pentru toate vârstele. Are loc de joacă pentru copii cu echipamente moderne (pe care, surpriză, nu le folosește nimeni), pistă de alergare de 200 m din tartan (aparent invizibilă pentru alergători), alee suspendată panoramică, spații de fitness în aer liber, parc pentru câini, anexă semi-îngropată, scenă pentru spectacole, alei pavate cu piatră naturală și mobilier urban cât cuprinde.

Foto: Primăria Târgu Mureș

Totul sună perfect pe hârtie. În realitate, coșurile de gunoi sunt cam singurii locuitori fideli ai parcului. Sunt la fiecare 30-50 de metri, dar asta nu împiedică ambalajele să-și facă de cap pe jos. Scena improvizată din fața amfiteatrului de pământ are geamurile de plexiglas sparte, dar probabil ele fac parte din decorul „urban chic” al parcului, asta și multe altele, pe care vi le voi povesti de îndată.

Prima impresie: jungla urbană

Am ajuns la intrarea principală dinspre strada Evreilor Martiri și primul impact vizual a fost deplorant. Un amestec de tristețe și melancolie. Mărăcini peste tot, iarba anapoda până la genunchi, de-a dreptul încâlcită pe alocuri, flori uscate care par să fi fost plantate doar pentru efectul Instagram… doar că Instagramul ar fi dezamăgit de o asemenea debandadă. Trotuarul existent? Ignorat complet. Oamenii au preferat să scurteze drumul spre parcul de copii prin iarba bătătorind pământul, lăsând în urmă un peisaj care te face să te întrebi dacă nu cumva parcul se pregătește pentru un concurs de „cei mai noroioși pași din Târgu Mureș”.

La ora 10:30 dimineața, parcul era gol. Absolut gol. Absolut absolut gol. Și da, mă repet la infinit dacă e nevoie, în încercarea de a-mi arăta uimirea pentru faptul că: era ABSOLUT PUSTIU! Niciun copil care să se dea în leagăn, niciun adult care să facă jogging, nici măcar un câine care să alerge nebunește prin parc. Am stat vreo 10 minute și am început să mă întreb dacă nu cumva intru într-un episod pierdut din „The Walking Dead: Târgu Mureș Edition”.

Ieri, pe la ora 16:00, situația nu era cu mult mai diferită. Doar câțiva copii și două-trei persoane pe bănci, în rest, cam același peisaj bacovian, dacă îmi permiteți. Unde sunt oamenii? Poate e vina frigului? Poate e vina distanței? Dar parcul e destul de aproape de Bulevard, accesibil, așa că… mister.

Există aparate de fitness pentru vârstnici. Perfect, aș spune eu. Dar seniorii sunt, de obicei, matinali. Ei bine… astăzi cred că au dormit mai mult, pentru că niciun domn sau doamnă nu și-a pus șoldurile în mișcare. Parcă aparatele stăteau acolo ca niște trofee uitate, admirându-se singure în soare.

La fel și zona de joacă pentru copii: goală, pustie, tristă, ca un loc abandonat unde râsetele au făcut mutație și au dispărut. Dacă tot am ajuns la spațiul de joacă pentru copii, pot spune că, pe cât de impresionant și modern și-au dorit cei din primărie să arate, pe atât de șters, monoton și trist arată de fapt. Spațiile de joacă pentru cei mici par să fi trecut printr-o perioadă de „seriozitate extremă”, niște omuleți dornici doar să se distreze și să se bucure de copilărie se confruntă acum cu echipamente prea rigide, prea scorțoase. Culorile vii și jucăușe de altădată au fost înlocuite cu tonuri de galben muștar, crem, gri și maro, parcă deghizate într-o sobrietate neașteptată. Unde au dispărut floricelele vesele, ursuleții zâmbăreți de pe tobogane? Probabil s-au mutat într-un alt proiect, în alt parc, lăsând locul acesta cu aerul său prea serios pentru niște copii care vor doar să râdă.

O plimbare printre alei și gânduri

Dar să nu fiu doar negativă: aleile sunt frumoase, largi, pavate cu piatră naturală. Există zone liniștite, aproape de pădure, unde poți să te plimbi fără zgomotul traficului, doar cu foșnetul frunzelor și ciripitul păsărilor. În spatele amfiteatrului improvizat de pământ, se ajunge pe Calea Sighișoarei, unde zgomotul și agitația revin brusc, dar asta e un mic reminder că orașul continuă să existe.

Parcul Substejeriș nu este un colț de rai, dar are mult potențial. Spațiul e mare, liniștit, și dacă târgumureșenii ar veni aici să se plimbe, să-și scoată copiii la aer, să facă jogging sau să se așeze pe bănci să citească, locul ar putea să renască. Poate că nu e cea mai bine întreținută grădină, poate că pare abandonat, dar asta e realitatea parcurilor din orașele mici: spațiul există, dar oamenii trebuie să-l aducă la viață.

Apropo, acum pe final mi-am amintit! Încă un lucru pe care nu pot să îl înțeleg este cantitatea enormă de sârmă ghimpată din jurul parcului. A spus cineva că e „decorativă”, că e cool? Pe cine vreți să țineți afară? Sau, mai grev, pe cine vreți să țineți înăuntru? Poate e un fel de protecție împotriva invaziei de entuziaști care vor să aducă viață în parc? Nu mă întrebați pentru că sunt la fel de nedumerită precum voi.

Vestea bună? Există potențial!

Parcul Substejeriș nu e un paradis. Are lipsuri vizibile, tendințe ușoare de abandon, iar absența oamenilor îl face să pară trist. Dar are și frumusețe: alei frumoase, spații liniștite, zone aproape de pădure, loc pentru alergare și fitness. Cu puțin ajutor din partea comunității, poate deveni locul de întâlnire și relaxare pe care l-a visat cineva în birourile Primăriei.

Până atunci, e un spațiu mare, pustiu și… surprinzător de melancolic. Perfect pentru cei care vor să se simtă singuri, să mediteze sau să simtă drama urbană în toată splendoarea ei. Ce-i drept, nu e pentru mine o astfel de activitate.

Text & foto: Lorena PINTILIE