Incendiu la o pensiune din Sovata

Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Sovata au fost solicitați să intervină, luni seara, 25 august, aproape de miezul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri.

”Flăcările se manifestă generalizat pe aproximativ 150 de metri pătrați la acoperiș. Din clădire au fost evacuate șapte persoane, din fericire fără a fi înregistrate victime. La intervenție participă și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sovata și Sângeorgiu de Pădure și echipajul SMURD, iar în sprijin au fost solicitați și pompierii militari din cadrul Stației și Miercurea Nirajului”, a informat lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)