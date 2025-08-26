Tuesday, 26 August 2025
Investiție de aproape 2 milioane de euro pentru eficiența energetică la Detașamentul de Pompieri Sighișoara
Investiție de aproape 2 milioane de euro pentru eficiența energetică la Detașamentul de Pompieri Sighișoara

26 august 2025

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene, care vizează să reducă cheltuielile cu energia și, în același timp, să protejeze mediul înconjurător contribuind astfel la sănătatea locuitorilor, cu efect complementar și în reducerea cheltuielilor din domeniul sănătății.

Fiecare inițiativă în acest sens contribuie la atingerea obiectivului general, iar un exemplu în acest sens este proiectul „Reabilitare energetică și modernizare Detașamentul de Pompieri Sighișoara”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” din județul Mureș a semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care acționează ca Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027.

Termen estimat de finalizare: mai 2027

Valoarea totală a proiectului este de 8.252.080,48 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la 7.014.268,41 lei. Inițiativa este derulată în cadrul Priorității 3 – „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.2 – „Eficiență energetică în clădiri publice”. Proiectul este estimat a fi finalizat până în luna mai 2027.

„În România există un important fond de clădiri construite înainte de 1990, timp în care nu existau reglementări de proiectare referitoare la eficiența energetică a imobilelor. Este motivul pentru care există azi un mare interes pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, atât a celor rezidențiale, cât și a celor publice. Pentru ambele categorii, Programul „Regiunea Centru” 2021-2027” pune la dispoziție sume consistente, peste 61 de milioane de euro, continuând astfel operațiunile începute în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Contractul semnat acum finanțează o a doua investiție semnificativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Horea», al județului Mureș, prin care se eficientizează energetic un imobil. Primul a fost finanțat în cadrul POR 2014 – 2020, cu peste 3,5 milioane de lei și a avut ca rezultat reabilitarea energetică și modernizarea clădirii Detașamentului de Pompieri Târnăveni. Ca să exemplific și nevoia, și adresabilitatea beneficiarilor, vă spun că, în prezent, avem cereri de finanțare pentru proiecte de eficientizare energetică și reducere a costurilor cu energia care depășesc cu procente foarte mari sumele alocate pentru eficientizare termică și energetică  și la clădiri rezidențiale și pentru clădirile publice”, a declarat Simion Crețu, directorul general al ADR Centru, conform unui comunicat de presă.

Probleme ale clădirii

Potrivit informațiilor care se regăsesc în comunicatul mai sus menționat, clădirea Detașamentului de Pompieri Sighișoara se confruntă cu unele probleme legate de înfiltrațiile la nivelul acoperișului tip terasă și cele legate de eficiența energetică. Astfel, s-au identificat deficiențe locale la nivelul tencuieli deteriorate pe fațadele clădirii, socluri într-o stare de degradare avansată datorită umezelii, a infiltrațiilor de apă și a lipsei unei protecții hidrofuge. În plus, tâmplăria exterioară din lemn este neetanșă și prezintă degradări la sistemul de închidere, cu capacitate mică de izolare termică.

Sistemul de încălzire este deficitar din punct de vedere a reglajului de sarcină, iar în spațiile din clădire nu sunt asigurate condițiile de temperatură și umiditate relativă nici pe perioada verii și nici iarna. Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiționare a aerului, în sistem centralizat. Nu există dispozitive pentru alimentarea controlată cu energie electrică a iluminatului sau de control și reglare automată a fluxului luminos. Toate aceste probleme duc la ineficiența energetică a clădirii.

Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică a clădirii, inclusiv izolarea părții vitrate și creșterea etanșeității la aer prin înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie din lemn și a ușilor de garaj existente. Se va realiza izolarea termică a planșeului de deasupra ultimului nivel și se va reface învelitoarea clădirii. În plus, vor fi izolați termic planșeul peste subsol și pereții exteriori.

Pentru încălzire, va fi instalată o pompă de căldură aer-apă, iar agentul termic va fi distribuit prin corpuri radiante și ventiloconvectoare în pardoseală. Proiectul include, de asemenea, montarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, un sistem de ventilație cu recuperare de căldură și un sistem de iluminat eficient din punct de vedere energetic. Urmare a acestor lucrări de eficientizare energetică se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră de la 96,080 tone dioxid de carbon/an la 19,360 tone dioxid de carbon/an și se va reduce consumul de energie primară de la 554,861 MWh/an la 175,824 MWh/an.  Beneficiarii direcți ai investiției sunt cele 90 de persoane care formează personalul din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara, iar beneficiarii indirecți cei aproximativ 35.000 de cetățeni care locuiesc în raionul de intervenție al detașamentului.

(D.C.)

