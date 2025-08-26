Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

Slider
Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș26 august 2025
Prima zi a taberei de vară Jaguar Summer Camp, organizată de Jaguar Academy Mureș s-a desfășurat într-o atmosferă plină de energie pentru cei mici. Copiii au avut ocazia să se cunoască între ei, să facă echipă cu instructorii și să participe la primele activități. Programul zilei a inclus jocuri de cunoaștere, exerciții de lucru în echipă și primul antrenament de Taekwondo, unde accentul a fost pus pe disciplină, tehnică și mișcare. Totodată, cei mici s-au bucurat de activități în aer liber și provocări sportive.
Organizatorii anunță că urmează o săptămână plină de activități diverse, menite să combine sportul cu distracția, iar cele mai importante momente vor fi prezentate pe parcursul taberei.
(D.C.)
