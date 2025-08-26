Tuesday, 26 August 2025
Maia Morgenstern, pe scena ProEtnica Sighișoara, în prima zi a festivalului Cultură
26 august 2025

Pentru a treia oară în istoria sa, Festivalul Intercultural ProEtnica de la Sighișoara se va bucura de Înaltul Patronaj al Președintelui României. Cea de-a 21-a ediție a festivalului va debuta miercuri, 27 august, la ora 16.00, iar evenimentul va avea loc în perioada 27-31 august, în cadrul celebrării a 145 de ani de relații diplomatice româno-germane.

Spectacole cu o mie de artiști

Potrivit informațiilor furnizate de către Volker Reiter, președintele Asociației Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret din Sighișoara, ProEtnica va cuprinde evoluții artistice individuale și de grup pe scena din Piața Medievală a Cetății Sighișoara, susținute de aproape o mie de artiști reprezentând cele 20 de minorități naționale din România, comunitatea aromână și români.

”Spectatorii vor urmări, gratuit, pe întreg parcursul, recitaluri, spectacole de muzică și dansuri tradiționale specifice. Revin, anul acesta, la ProEtnica, vedete precum Maia Morgenstern, Ionuț Galani, formațiile RIFF și Sarmalele Reci. Programul extins al Festivalului prevede, de asemenea, o serie de conferințe, expoziții, lansări de carte. În secțiunea „Agora dialogului intercultural” va avea loc o dezbatere cu genericul „Sprijinirea minorităților naționale în vremuri de criză a statului democratic și durabil” la care vor participa, între alții, reprezentanți ai Ministerului Culturii, Departamentului pentru Relații Interetnice și universitari iar în „Salonul literar” iubitorii de carte se vor întâlni cu președintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian. Secvențele de teatru și film vor avea un spațiu larg în programul acestei ediții. De un real interes se vor bucura și standurile de prezentare de cărți sau meșteșugărești specifice etniilor”, a menționat Volker Reiter.

Obiectiv, ”consolidarea păcii sociale”

Organizatorul evenimentului a mai subliniat că principalul scop al Festivalului ProEtnica ”este consolidarea păcii sociale într-o societate democratică și pluralistă” prin ”promovarea întâlnirilor și interacțiunilor între oameni de diferite origini etnice.”

”Manifestare interculturală cu valoare de unicat în România, festivalul reprezintă o agora a dialogului interetnic și intercultural cu reverberații pozitive în plan european, un instrument pentru consolidarea păcii interetnice, pentru o Românie pluralistă și democratică!”, a mai precizat președintele Asociației Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret din Sighișoara.

În prima zi a festivalului, 27 august, spectatorii vor urmări pe scena în aer liber din Cetate evoluțiile artistice ale croaților, ucrainenilor, macedonenilor, germanilor, romilor și evreilor. La final, vor urca pe scenă, în concert, Klezmer Band & Maia Morgenstern reprezentând Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, Comunitatea Evreilor din București.

”Finanțatori ediției a XXI-a a Festivalului ProEtnica sunt, anul acesta, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și Ministerul Culturii. Manifestarea are loc în colaborare cu Consiliul Județean Mureș și cu sprijinul Municipiului Sighișoara, al Agenției Naționale pentru Romi și al Centrului Național de Cultură Romano-Kher”, a conchis Volker Reiter.

(Redacția / Foto: Facebook – Razvan Brates, Teatrul Evreiesc de Stat)

