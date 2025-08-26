Tuesday, 26 August 2025
Restricții de circulație în Iernut Iernut
Restricții de circulație în Iernut

26 august 2025

Primăria Orașului Iernut anunță că, în perioada 26 – 28 august 2025, circulația pe strada Liviu Rebreanu, la intersecția cu DN/E60, spre cartierul Mihai Eminescu Nou, va fi închisă temporar. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparare a intrării în cartier. Autoritățile recomandă șoferilor și locuitorilor din zonă să folosească rute alternative pe durata restricției. Primăria își cere scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și mulțumește cetățenilor pentru înțelegere.

(D.C.)

