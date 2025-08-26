Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

Echipa Danceart a participat în perioada 19–23 august la competiția German Open Championships de la Stuttgart, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de dans sportiv. Tinerii sportivi de la DanceArt Târgu Mureș au obținut rezultate notabile și s-au întors acasă cu mai multe medalii. De asemenea, competiția German Open Championships a reunit sute de perechi din întreaga lume, fiind considerată una dintre cele mai prestigioase scene pentru dansul sportiv.

Cea mai bună clasare a delegației mureșene a fost obținută de perechea alcătuită din Ronin Moldovan și Gombos Zsófia, care au urcat pe podium în toate cele trei categorii la care au participat. În urma participării lor la secțiunea dansurilor standard (vals lent,ctango, vals vienez, slow fox, quick step), secțiunea dansurilor latino (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive) și la secțiunea 10 dansuri (ambele secțiuni comasate), aceștia au cucerit două medalii de argint și una de bronz.

„Suntem foarte mulțumiți de reușita lor. Am sperat la astfel de rezultat. Fiind deja de nouă ori campionii României, era perechea favorită a României la această categorie de vârstă. Perechile din fața lor sunt doar cu un an mai mari, astfel că anul viitor sperăm să aducem acasă aurul. Sunt niște sportivi foarte determinați, și muncitori. Sperăm că ei vor fi la un moment dat următorii campioni mondiali creați si antrenați la DanceArt Târgu Mureș”, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi Mureș, Somodi Katalin, antrenoarea celor doi sportivi.

Întreaga echipă de antrenori, alcătuită din Șomodi Katalin, Somodi Marton, Vaszi Reka și Fodor Kiss Csanad le transmit tuturor participanților felicitări.

Rezultate obținute:

Vlad Dordea – Casandra Dendrino

Locul 3 la Juvenile 1 Standard din 15 perechi

Locul 4 la Juvenile 1 Latino din 18 perechi

Locul 6 la Juvenile 1 – 6 Dansuri din 17 perechi

Ronin Moldovan – Gombos Zsófia

Locul 2 la Junior 1 Standard din 38 perechi

Locul 2 la Junior 1 Latino din 61 perechi

Locul 3 la Junior 1 – 10 Dansuri din 32 perechi

Aluas Luca Madaras – Gombos Hannah

Locul 50 la Youth Standard din 108 perechi

Locul 82 la Rising Star Standard din 122 perechi

Locul 96 la Youth Latino din 145 perechi

Locul 17 la Clasa A Standard din 70 perechi

Locul 18 la Youth 10 Dansuri

Dulf Dávid (Attitude Dance Cluj-Napoca) – Fábián Dorottya

Locul 86 la Rising Star Standard din 122 perechi

Locul 122 la Grand Slam Standard din 166 perechi

Locul 34 la Adult A Standard din 69 perechi

Locul 44 la U21 Standard din 50 perechi

Fodor Kiss Norbert-Csanád – Vaszi Réka

Locul 11 la PD Standard Super Grand Prix din 35 perechi

Diana CĂRBUREAN