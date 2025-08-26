Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Iată programul complet

Săptămâna aceasta, Cetatea Târgu Mureș găzduiește o serie de evenimente pentru toate gusturile, de la festivaluri de muzică și dansuri tradiționale, la expoziții și activități pentru familie. Organizatorii îi invită pe târgumureșeni să-și facă timp liber, să invite prietenii și să participe la manifestările pregătite.

A 12-a ediție a Festivalului Vâltoarea Mureșeană se desfășoară între 27 și 31 august și aduce muzică live, teatru, dansuri tradiționale și activități educative. Festivalul se va încheia pe 31 august cu concertul trupei Bagossy Brothers Company, iar între timp vizitatorii pot explora și Grădina de vinuri, care anul acesta ocupă un spațiu mai generos.

Pe 28 august, la Bastionul Blănarilor, la ora 18:00, va fi deschisă expoziția foto „Veșnicia satului”, organizată de Fotoclubul Marx József și invitații săi. Mai târziu, la ora 20:00, la Incubator13 din Turnul Porții, publicul va putea urmări show-ul de improvizație Kaboom Unlimited nr. 39 – Late Summer Edition, un spectacol plin de umor și cu implicarea activă a spectatorilor.

Tot între 28 și 31 august, Muzeul Județean Mureș și Asociația Atrium Musei oferă programe de familie, cu trei expoziții deschise publicului în clădirea din cetate: expoziția arheologică „Enigmele comorilor”, expoziția de artă contemporană „Részegh Botond: Splendid solitude” și expoziția permanentă de istorie „Orașul întărit”. În weekend, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate tematice în limbile română și maghiară și la activități pentru copii și adulți.

Vineri, 29 august, sunt programate mai multe evenimente în Galeria Cetății și în Cetate. La ora 17.00 va avea loc vernisajul expoziției „Quo Vadis?” a artistului Elekes Gyula, iar la ora 18.00 va fi deschisă expoziția „Nașterea unei colecții publice – Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI”. Tot vineri, la ora 17.00, Muzeul de Istorie și Arheologie găzduiește jocul de cooperare pentru familii „Apărătorii Cetății” în limba română, iar la ora 20.00, la Incubator13, publicul va putea urmări concertul „My Tango Stories” susținut de Cári Tibor, cu lucrări originale realizate pentru teatru și film.

Între 29 și 31 august, Bulevardul Cetății va fi animat de târgul meșteșugăresc de la Vâltoarea Mureșeană, unde 64 de meșteșugari și producători din regiune vor expune produse tradiționale și vor organiza activități interactive pentru vizitatori. În aceeași perioadă, jocul de cooperare „Apărătorii Cetății” va avea loc și în limba maghiară, sâmbătă, 30 august, la ora 17.00, în incinta Muzeului de Istorie și Arheologie, cu înscriere prealabilă.

Diana CĂRBUREAN