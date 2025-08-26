Tuesday, 26 August 2025
Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Iată programul complet Eveniment
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Iată programul complet

26 august 2025

Săptămâna aceasta, Cetatea Târgu Mureș găzduiește o serie de evenimente pentru toate gusturile, de la festivaluri de muzică și dansuri tradiționale, la expoziții și activități pentru familie. Organizatorii îi invită pe târgumureșeni să-și facă timp liber, să invite prietenii și să participe la manifestările pregătite.

A 12-a ediție a Festivalului Vâltoarea Mureșeană se desfășoară între 27 și 31 august și aduce muzică live, teatru, dansuri tradiționale și activități educative. Festivalul se va încheia pe 31 august cu concertul trupei Bagossy Brothers Company, iar între timp vizitatorii pot explora și Grădina de vinuri, care anul acesta ocupă un spațiu mai generos.

Pe 28 august, la Bastionul Blănarilor, la ora 18:00, va fi deschisă expoziția foto „Veșnicia satului”, organizată de Fotoclubul Marx József și invitații săi. Mai târziu, la ora 20:00, la Incubator13 din Turnul Porții, publicul va putea urmări show-ul de improvizație Kaboom Unlimited nr. 39 – Late Summer Edition, un spectacol plin de umor și cu implicarea activă a spectatorilor.

Tot între 28 și 31 august, Muzeul Județean Mureș și Asociația Atrium Musei oferă programe de familie, cu trei expoziții deschise publicului în clădirea din cetate: expoziția arheologică „Enigmele comorilor”, expoziția de artă contemporană „Részegh Botond: Splendid solitude” și expoziția permanentă de istorie „Orașul întărit”. În weekend, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate tematice în limbile română și maghiară și la activități pentru copii și adulți.

Vineri, 29 august, sunt programate mai multe evenimente în Galeria Cetății și în Cetate. La ora 17.00 va avea loc vernisajul expoziției „Quo Vadis?” a artistului Elekes Gyula, iar la ora 18.00 va fi deschisă expoziția „Nașterea unei colecții publice – Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI”. Tot vineri, la ora 17.00, Muzeul de Istorie și Arheologie găzduiește jocul de cooperare pentru familii „Apărătorii Cetății” în limba română, iar la ora 20.00, la Incubator13, publicul va putea urmări concertul „My Tango Stories” susținut de Cári Tibor, cu lucrări originale realizate pentru teatru și film.

Între 29 și 31 august, Bulevardul Cetății va fi animat de târgul meșteșugăresc de la Vâltoarea Mureșeană, unde 64 de meșteșugari și producători din regiune vor expune produse tradiționale și vor organiza activități interactive pentru vizitatori. În aceeași perioadă, jocul de cooperare „Apărătorii Cetății” va avea loc și în limba maghiară, sâmbătă, 30 august, la ora 17.00, în incinta Muzeului de Istorie și Arheologie, cu înscriere prealabilă.

Diana CĂRBUREAN

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Administratie

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

25 august 2025
Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025

Social

Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

Capcane pentru șobolani active pe domeniul public în Târgu Mureș

26 august 2025
Restricții de circulație în Iernut

Restricții de circulație în Iernut

26 august 2025
Incendiu la o pensiune din Sovata

Incendiu la o pensiune din Sovata

26 august 2025
305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025
Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

25 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Policlinica Medex din Târgu Mureș

26 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025

Invatamant

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025
”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025

Sport

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verificare

26 august 2025
Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

Activități interactive de Ziua Limbii Române organizate de UMFST Târgu Mureș

26 august 2025
Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumos, pentru balet era în sufletul meu”

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf Monica Grama: „Pasiunea pentru artă, pentru frumo...

26 august 2025
Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz la German Open Championships

26 august 2025
Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

26 august 2025
Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

Campionatul Mondial de Dans 2025, organizat în România

26 august 2025

Citește și:

Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anul acesta

Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anu...

21 august 2025
HIFA-România sărbătorește 25 de ani de activitate în sprijinul persoanelor cu dizabilități

HIFA-România sărbătorește 25 de ani de activitate în sprijinul persoanelor cu dizabilități

21 august 2025
Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește 61 de ani cu spectacole culturale și modă sustenabilă

Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește 61 de ani cu spectacole culturale și modă sustenabilă

20 august 2025
65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara

65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara

20 august 2025
Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie

Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie

19 august 2025
Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

18 august 2025
Lista evenimentelor din acest weekend

Lista evenimentelor din acest weekend

15 august 2025
Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025
Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

14 august 2025
LOCAL Talent FEST, concursul copiilor talentați, aduce magia talentului la Târgu Mureș

LOCAL Talent FEST, concursul copiilor talentați, aduce magia talentului la Târgu Mureș

13 august 2025
Festivalul Stradal Ridendo aduce magia teatrului medieval la Sighișoara

Festivalul Stradal Ridendo aduce magia teatrului medieval la Sighișoara

13 august 2025
Zacusca de Artă revine cu 3 zile de muzică, creație și voie bună la Târgu Mureș

Zacusca de Artă revine cu 3 zile de muzică, creație și voie bună la Târgu Mureș

5 august 2025
Spectacol de teatru ecvestru. Află despre istoria cailor din România la Târgu Mureș

Spectacol de teatru ecvestru. Află despre istoria cailor din România la Târgu Mureș

4 august 2025
Jazz-ul revine la Cetate pe 9 august!

Jazz-ul revine la Cetate pe 9 august!

4 august 2025
Platoul Cornești devine scena unei competiții de anduranță unică în România: Mureș 24H

Platoul Cornești devine scena unei competiții de anduranță unică în România: Mureș 24H

31 iulie 2025
FOTO - O călătorie vie în Evul Mediu. Femeia „de altă dată” văzută prin ochii Mercenarilor din Asserculis

FOTO - O călătorie vie în Evul Mediu. Femeia „de altă dată” văzută prin ochii Mercenarilor din Asser...

29 iulie 2025
FOTO/VIDEO - Magie, râsete și mister în inima cetății. O zi de poveste la Festivalul Sighișoara Medievală

FOTO/VIDEO - Magie, râsete și mister în inima cetății. O zi de poveste la Festivalul Sighișoara Medi...

28 iulie 2025
Magia folkului la Festivalul Sighișoara Medievală. Vasile Șeicaru, ovaționat la un concert de excepție

Magia folkului la Festivalul Sighișoara Medievală. Vasile Șeicaru, ovaționat la un concert de excepț...

28 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Săptămâna evenimentelor în Cetatea Târgu Mureș. Ia...

26 august 2025

Audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, la Pol...

26 august 2025

CSM Târgu Mureș a câștigat primul meci de verifica...

26 august 2025

Activități interactive de Ziua Limbii Române organ...

26 august 2025

Maia Morgenstern, pe scena ProEtnica Sighișoara, î...

26 august 2025

Arta baletului prin ochii unui instructor coregraf...

26 august 2025

Ronin Moldovan și Zsófia Gombos, argint și bronz l...

26 august 2025

Jaguar Summer Camp a început la Târgu Mureș

26 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângulu...

25 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!