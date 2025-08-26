Se continuă lucrările în Sighișoara

Astăzi au loc lucrări de întreținere care necesită restricții de circulație, pe zona de competență a DRDP Brașov:

Județul Mureș

➡Pe DN13, în zona localității Sighișoara, lucrăm la înlocuirea/repararea parapetelor de siguranță;

Județul Brașov

➡Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți;

➡pe Varianta Brașov, se lucrează la înlocuirea rosturilor de dilatație, traficul fiind închis pe o bandă din două (inclusiv pe timp de noapte);

➡Pe DN1, între Predeal și Brașov, lucrăm la repararea părții carosabile. Lucrările se vor executa pe timp de noapte, începând cu ora 20:00 traficul fiind dirijat de piloți;

Județul Sibiu

➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.

Județul Harghita

➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.

Județul Covasna

➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.

(D.C.)