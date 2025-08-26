Se continuă lucrările în Sighișoara

- redactia
Se continuă lucrările în Sighișoara26 august 2025
Astăzi au loc lucrări de întreținere care necesită restricții de circulație, pe zona de competență a DRDP Brașov:
Județul Mureș
➡Pe DN13, în zona localității Sighișoara, lucrăm la înlocuirea/repararea parapetelor de siguranță;
Județul Brașov
➡Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți;
➡pe Varianta Brașov, se lucrează la înlocuirea rosturilor de dilatație, traficul fiind închis pe o bandă din două (inclusiv pe timp de noapte);
➡Pe DN1, între Predeal și Brașov, lucrăm la repararea părții carosabile. Lucrările se vor executa pe timp de noapte, începând cu ora 20:00 traficul fiind dirijat de piloți;
Județul Sibiu
➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.
Județul Harghita
➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.
Județul Covasna
➡Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.
