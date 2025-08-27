A început Festivalul ProEtnica la Sighișoara!

Directorul Centrului Cultural Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) din Sighişoara, Volker Reiter, a declarat miercuri, 27 august, în deschiderea ediţiei a XXI-a a Festivalului Intercultural ProEtnica 2025 de la Sighişoara, că a avut o serie de surse de inspiraţie pentru a organiza această manifestare, precum literatura rusă, prin Dostoievski, filosoful Vladimir Soloviov, dar şi balada populară ”Mioriţa”, pe care o consideră ”un fel de evanghelie românească”.

”Permiteţi-mi să împărtăşesc câteva gânduri personale care m-au mişcat şi inspirat să organizez acest festival. Recunosc: sunt influenţat de literatura rusă – de Dostoievski şi de filosoful Vladimir Soloviov – dar şi de balada populară românească ”Mioriţa”, care pentru mine este un fel de evanghelie românească. Cu toţii ne naştem într-o anumită cultură, într-o etnie, într-o limbă. Acesta este un punct de plecare valoros al dezvoltării noastre. Dar scopul nu este să rămânem blocaţi acolo. Sarcina noastră este să depăşim graniţele propriei identităţi etnice şi să îmbogăţim sufletul cu alte identităţi etnice. Exact acest lucru îl sărbătorim la ProEtnica: diversitatea ca sursă de creativitate, care ia naştere atunci când culturile se întâlnesc. Fiecare etnie poartă o parte, numai o parte a adevărului. Dar adevărul deplin îl putem descoperi doar împreună – şi acesta se află în viitor şi nu în trecut”, a declarat Volker Reiter.

Organizatorul ProEtnica a subliniat că Dostoievski a văzut în ”Omul universal” fiinţa umană capabilă să unească în sufletul său toate contradicţiile Europei, Vladimir Soloviov i-a amintit că omul poate să se iubească pe sine, dar niciodată mai mult decât îi iubeşte pe ceilalţi, ”iar ”Mioriţa” ne arată, pe de o parte, cum bunăstarea şi priceperea ciobanului moldovean trezesc invidie şi chiar gânduri de crimă, pe care el le află prin legătura sa cu dimensiunea spirituală – prin glasul mioarei năzdrăvane. Ciobanul moldovean nu răspunde cu ură sau frică, ci cu viziunea unei nunţi cereşti, în care se unesc lumea aceasta şi cea de dincolo”.

”Toate aceste trei izvoare – literatura, filosofia şi cultura populară – ne spun acelaşi lucru: unitatea nu se naşte din putere sau avere, ci din iubire, spirit şi întâlnire şi bineînţeles, într-un climat de stabilitate (…). Războiul declanşat prin invazia Rusiei în Ucraina, din vecinătatea noastră imediată, ne arată cât de periculos devine atunci când marile idei sunt pervertite şi când naţionalismul, materialismul şi setea de putere iau locul dialogului, respectului şi spiritualităţii”, a afirmat organizatorul ProEtnica.

Pentru a treia oară în istoria sa, a arătat Reiter, ProEtnica se bucură de Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, fiind, în acelaşi timp, şi o manifestare din cadrul celebrării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-germane.

Potrivit lui Volker Reiter, motto-ul ProEtnica este consolidarea păcii şi întărirea structurilor democratice prin promovarea diversităţii şi, în acelaşi timp, prin cultivarea dialogului şi a interacţiunii.

”Ştim prea bine: în crize şi conflicte, instituţiile democratice sunt primele care se destramă şi primul domeniu în care se taie este cultura – şi tocmai de aceea trebuie să le reînnoim mereu prin întâlnire, dialog şi respect reciproc. Faptul că am reuşit să salvăm acest festival, în ciuda unor mari provocări şi riscuri financiare, este un motiv de bucurie – dar şi o responsabilitate: aceea de a continua lucrarea păcii în societate pe care o reprezintă ProEtnica, an de an. Fie ca ProEtnica 2025 să fie un festival care ne aminteşte că pacea, democraţia şi unitatea nu cresc din putere şi materie, ci din spirit, cultură şi întâlnire”, a subliniat organizatorul.

Finanţatorii ediţiei a XXI-a a Festivalului ProEtnica sunt, anul acesta, Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României şi Ministerul Culturii. Manifestarea are loc în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş şi cu sprijinul Municipiului Sighişoara, al Agenţiei Naţionale pentru Romi şi al Centrului Naţional de Cultură Romano-Kher.

(www.agerpres.ro)