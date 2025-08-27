„Biblioteca de vacanţă” în Parcul Central din Reghin

Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin a lansat un nou program de promovare a lecturii în aer liber, intitulat „Biblioteca de vacanţă”. Prin acest proiect, copiii şi adulţii sunt invitaţi să petreacă timp în Parcul Central, citind o carte sau încercându-şi talentul la desen, într-o iniţiativă menită să apropie lectura de comunitate și să continue strategia instituţiei de a ieşi în societate.

Programul, desfăşurat între orele 10:00 şi 13:00, până pe 29 august, include momente de lectură pentru toate vârstele, precum şi activităţi creative, cu pături, fotolii, măsuţe şi bănci amenajate pentru citit sau colorat. Pentru adulţi, biblioteca oferă nu doar cărţi, ci şi ziare, creând astfel un spaţiu accesibil şi atractiv pentru toţi vizitatorii.

Succes imediat și impact vizibil

Managerul bibliotecii, Florin Bengean, a declarat că reacţia publicului a fost imediată şi pozitivă. Numai în prima zi, aproximativ 100 de copii şi părinţi au participat la activităţi, fiind atraşi de cărţile 3D cu prinţi, prinţese, maşinuţe sau supereroi, care le ofereau experienţa interactivă de a descoperi elemente tridimensionale în pagini. „Lumea citeşte! Avem o medie lunară de 3.500-4.500 de cărţi împrumutate. Se poate vedea pe statistică, deci nu sunt poveşti”, a subliniat Florin Bengean, potrivit agerpres.ro.

Managerul Bibliotecii „Petru Maior” respinge ideea că lumea nu mai citeşte, susţinând că instituţia este permanent animată de tineri, studenţi, elevi şi pensionari care vin să împrumute cărţi sau să studieze în sălile de lectură. În ciuda progresului tehnologic, mulţi oameni preferă experienţa fizică a unei cărţi, răsfoind paginile şi simţind materialul tipărit în mână.

Activităţi variate și implicare în comunitate

Biblioteca din Reghin se remarcă prin sala sa mare de spectacole, unde sunt organizate frecvent evenimente în parteneriat cu şcoli, grădiniţe, asociaţii, fundaţii sau municipalitatea, oferind gratuit spaţiul pentru diverse manifestări culturale. Proiectul „Biblioteca de vacanţă” se adaugă altor iniţiative prin care instituţia iese în comunitate, precum activităţi organizate de 1 iunie, de Ziua Europei sau proiectul „Biblioteca mobilă”, derulat în ultimele trei veri.

Prin „Biblioteca mobilă”, bibliotecarele se deplasează la centre sociale din zona Reghinului, la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului şi la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Ideciu de Jos. Aici, persoanele care nu pot veni la bibliotecă primesc cărţi, sunt ajutate să completeze fişele de împrumut şi au parte nu doar de lectură, ci şi de companie și interacţiune socială, sporind astfel accesul la cultură şi lectura activă în rândul vârstnicilor.

Florin Bengean afirmă că biblioteca este şi va rămâne un factor important în educaţie şi formare culturală, adaptându-se continuu la noutăţi şi la tehnologie, fără a renunţa la tradiţia lecturii fizice.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Biblioteca Municipală Reghin