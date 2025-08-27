Ce unități de învățământ din Mureș își pierd personalitatea juridică? Continuă scăderea numărului de elevi la nivel județean

Antal Levente-Mihály, inspector școlar general adjunct în cadrul ISJ Mureș, a prezentat, în ședința Colegiului Prefectural din 27 august, un raport despre stadiul de pregătire al unităților școlare din învățământul preuniversitar pentru deschiderea anului școlar 2025-2026.

„În anul școlar care stă să înceapă vom avea cu patru instituții de învățământ mai puțin. (…) Aceasta este o consecință directă, fie a scăderii numărului de elevi, fie reorganizărilor în urma legii 141/2025”, a spus Antal Levente-Mihály.

Prin legea menționată a fost stabilit un nou prag minim de 500 de elevi, pentru ca o unitate școlară să aibă personalitate juridică.

Conform datelor prezentate în ședința Colegiul Prefectural, în anul 2023, la nivelul județului existau 613 unități de învățământ, în anul 2024: 610 („au fost desființate școli primare și grădinițe datorită scăderii efectivelor de elevi”), iar în anul 2025 vor rămâne 606 – „au fost desființate 4 structuri școlare – școli primare, la 1 septembrie 2025”.

Efectivele de elevi, în scădere

„Efectivele de elevi sunt într-o continuă scădere. În anul școlar 2024-2025, am avut un număr de 86.217 elevi, iar în acest an școlar numărăm cu circa 800 de elevi mai puțini, adică 85.405”, a menționat inspectorul școlar general adjunct.

În privința claselor de liceu, a precizat că „numărul de clase este sensibil egal, însă este o diferență filiera teoretică și filiera tehnologică, vocațională – la unele este în scădere la altele este într-o ușoară creștere”. „Îmbucurător este faptul că filiera tehnologică începe să aibă mai multe formațiuni de studiu”, a adăugat Antal Levente-Mihály.

Situația autorizărilor

Potrivit datelor prezentate de reprezentantul ISJ Mureș, la nivelul județului: 21 de unități de învățământ nu au autorizații pentru securitate la incendiu pentru clădiri; 7 unități școlare au grupuri sanitare în afara clădirii; 11 unități nu sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă (o parte sunt racordate la sistem ori au apă prin foraj propriu, dar apa nu este potabilă); la sistemul de canalizare nu sunt racordate nu sunt racordate 36 de unități de învățământ PJ sau structuri arondate.

În cazul a 80 de unități de învățământ cu personalitate juridică se realizează lucrări de reabilitare, reparații sau întreținere.

De asemenea, pentru Școala Gimnazială Nadeș, autorizarea sanitară este „în curs de obținere”.

Unitățile de învățământ reorganizate

„În urma creșterii pragului la 500 de elevi pentru a exista de sine stătător o unitate de învățământ, ca și structură cu personalitate juridică:

– La Reghin: Școala Gimnazială „Florea Bogdan” rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” devine structură a acestei școli;

– În Târgu Mureș: Liceul Tehnologic „Avram Iancu” rămâne cu personalitate juridică, iar Liceul Tehnologic „Traian Vuia”devine structură a acestui liceu; Școala Gimnazială nr. 7 rămâne cu personalitate juridică, iar Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” devine structură a acestei școli;

– În Târnăveni: Liceul Tehnologic Târnăveni rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Școala Gimnazială nr. 3 devine structură a acestui liceu;

– În Sighișoara: Școala Gimnazială „Miron Neagu” devine structură la Liceul Tehnologic nr. 1 SIghișoara; Școala Gimnazială „Radu Popa” devine structură la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”; Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” devine structură la Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara.”

„Fuziune acestor unități de învățământ este în dinamică și nu cred că avem sau că vom avea niciun fel de probleme”, a spus Antal Levente-Mihály. De asemenea, inspectorul școlar general adjunct și-a exprimat speranța că noul an școlar va începe în 8 septembrie.