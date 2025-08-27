Wednesday, 27 August 2025
CL Târgu Mureș. Bani pentru două delegații și un curs de perfecționare la Paris Administratie
CL Târgu Mureș. Bani pentru două delegații și un curs de perfecționare la Paris

27 august 2025

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, din 28 august, se află 3 proiecte de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor indemnizații pentru deplasări. Este vorba despre două delegații de câte 4 persoane: la Strumyani (Bulgaria),  în perioada 2-7 octombrie 2025, și la Zalaegerszeg (Ungaria), în perioada 4-7 septembrie 2025, și de un specialist „selectat și admis la cursul de perfecționare intitulat Management Urban și Dezvoltare Urbană, în vederea deplasării la Paris (Franța), în perioada 12-18 octombrie 2025”.

Festival Folcloric în Bulgaria

„Administrația Strumyani din Bulgaria, prin domnul primar Emil Iliev a adresat dlui primar Soós Zoltán o invitație de a participa în perioada 3-6 octombrie 2025 la „Festivalul Folcloric Internațional „Maleshevo sings and dances” – Mikrevo 2025”, care va avea loc în satul Mikrevo, festival creat cu scopul de a păstra și interpreta cele mai frumoase creații artistice aparținând cântecului și dansului popular al națiunilor din Balcani,  precum și din întreaga Europă, la care sunt invitați să ia parte și reprezentanții orașelor înfrățite”, este menționat în referatul de aprobare al proiectului de HCL privind „finanţarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegaţie formată din 4 persoane din partea Municipiului Târgu Mureș în vederea deplasării la Strumyani (Bulgaria)”.

„Cazarea și masa vor fi acoperite de către organizator (3 nopți cu pensiune completă – mic dejun, prânz și cină)”, e precizat în documentul citat. 

„Indemnizația în valută pentru delegația din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureș este în valoare de 256 euro diurnă (respectiv 1300,00 lei, conform cursului valutar BNR comunicat în data de 5 august 2025 de 1 euro= 5,0749), cheltuieli de transport (carburant, taxe de drum) în valoare de 635,00 lei și asigurare de călătorie în valoare de 200,00 lei.
Total cheltuieli deplasare = 2135,00 lei”, potrivit articolul 2 al proiectului de HCL.

Festivalul Tocanei de Vânat și al Vinului, în Ungaria

„Administrația Municipiului Zalaegerszeg din Ungaria, prin domnul primar Balaicz Zoltán a adresat dlui primar Soós Zoltán o invitație de a participa alături de o delegație formată din 3 persoane, în perioada  4-7 septembrie 2025 la Zalaegerszeg , la cea mai populară manifestare a municipiului: Festivalul Tocanei de Vânat și al Vinului. 

Scopul participării delegației îl reprezintă dezvoltarea în continuare a unor relaţii de colaborare cu Zalaegerszeg, oraș înfrățit cu Municipiul Târgu Mureș din anul 1996, precum și purtarea unor discuții în vederea bunelor practici desfășurate între cele 2 administrații”, este menționat în referatul de aprobare al proiectului de HCL privind „finanţarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegaţie formată din 4 persoane din partea Municipiului Târgu Mureș în vederea deplasării la Zalaegerszeg (Ungaria)”.

De asemenea, e specificat că sunt acoperite de organizatorii evenimentului costurile cu cazarea și masa.

„Indemnizația în valută pentru delegația din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureș este în valoare de 280 euro diurnă (respectiv 1421,00 lei, conform cursului valutar BNR comunicat în data de 5 august 2025 de 1 euro = 5,0749 lei), cheltuieli de transport (carburant, taxe de drum) în valoare de 1056,00 lei și asigurare de călătorie în valoare de 200,00 lei.
Total cheltuieli deplasare = 2677,00 lei”, potrivit Articolului 2 al proiectului de HCL.

Curs de perfecționare la Paris, pentru arhitectul-șef al municipiului

„În perioada 13-17 octombrie 2025, la Paris va avea loc un curs de perfecționare de scurtă durată dedicat tematicii Management Urban și Dezvoltare Durabilă, care se va ține la Institutul Național pentru Funcționarii Publici (French National Institute of Public Service – INSP). Taxa de școlarizare este acoperită de o Bursă Guvernamentală Franceză (French Goverment Scolarship – BGF), care a fost acordată candidaților acceptați.
Candidatul selectat și admis (…) este doamna Arhitect-șef Miheț Florina-Daniela”, este menționat în referatul de aprobare a proiectului de HCL privind „finanţarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru specialistul selectat și admis la cursul de perfecționare intitulat Management Urban și Dezvoltare Urbană, în vederea deplasării la Paris”.

„Cazarea este inclusă și acoperită de Bursa Guvernamentală Franceză (BGF). Achitarea cheltuielilor cu transportul / biletelor de avion rămâne în sarcina beneficiarului cursului”, mai e precizat în referatul de aprobare.

„Indemnizația în valută pentru doamna Miheț Florina – Daniela este în valoare de 210 euro diurnă (respectiv 1065,00 lei, conform cursului valutar BNR comunicat în data de 7 august 2025 de 1 euro = 5,0736 lei), cheltuieli de transport (bilet avion, transfer, carburant) în valoare de 1517,00 lei.
Total cheltuieli deplasare = 2582,00 lei”, conform Articolului 2 al proiectului de HCL.

Ordinea de zi a ședinței CL Târgu Mureș de joi, 28 august, de la ora 14:00, poate fi consultată accesând linkul:

https://tirgumures.ro/pdf/Convocatoare/Convocator%2028%2008%202025.pdf

