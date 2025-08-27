Escrocherie cu „deratizare” în Mureș la ușa unui pensionar

Un pensionar de 81 de ani din județul Mureș a fost victima unei escrocherii, pusă la cale de doi bărbați care s-au dat drept lucrători la „deratizare”. Sub acest pretext, aceștia au reușit să intre în apartament și să plece cu o sumă mare de bani.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut atunci când cei doi bărbați, trecuți de 50 de ani, au bătut la ușa celui care urma să fie victima escrocheriei și s-au prezentat ca fiind responsabili de o acțiune de deratizare. Deși nu aveau ecusoane, echipamente sau documente care să le justifice prezența, au convins pensionarul să îi lase să intre.

În interior, aceștia i-au cerut cuponul de pensie și au observat unde sunt păstrate bunurile de valoare. Mai mult, l-au determinat să părăsească locuința, spunându-i că substanțele folosite ar fi toxice. La scurt timp, au plecat cu o sumă de aproximativ 150.000 de lei, în bancnote de diferite valori, lăsând în urmă doar o replică cinică: „Am rezolvat cazul.”

La câteva zile distanță, polițiștii din Târgu Mureș au transmis, la rândul lor: „Am rezolvat cazul.” În urma unor percheziții efectuate la domiciliile suspecților din județul Cluj, cei doi bărbați au fost identificați, iar o parte considerabilă din prejudiciu a fost recuperată. Peste 112.000 de lei au fost găsiți, o parte din sumă fiind ascunsă într-o pungă, îngropată sub o anexă gospodărească.

Alături de cei doi, un al treilea bărbat este cercetat, fiind suspectat că i-ar fi ajutat pe cei doi să fugă după comiterea faptei. Polițiștii atrag atenția că persoanele necunoscute care pretind că vin pentru deratizări, reparații sau verificări nu trebuie lăsate în casă fără să prezinte documente oficiale și legitimații. Autoritățile recomandă oamenilor, în special vârstnicilor, să fie vigilenți și să verifice identitatea celor care le bat la ușă, pentru a evita situații similare.

(D.C.)