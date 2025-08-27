Incendiu la o casă de locuit

Slider
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Incendiu la o casă de locuit27 august 2025
Pompierii militari din cadrul Stației Miercurea Nirajului și Detașamentului Târgu Mureș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Troița, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, sprijiniți de SVSU Miercurea Nirajului și SVSU Acățari.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 130 mp, cu posibilitate de propagare la alte locuințe. În prezent, incendiul este localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea incendiului.
(D.C.)
Vizualizari: 48
- Etichete:
- incendiu
- ISU Mures
- mureș
- targu mures
- toplita
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu