Incendiu la o casă de locuit

Pompierii militari din cadrul Stației Miercurea Nirajului și Detașamentului Târgu Mureș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Troița, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, sprijiniți de SVSU Miercurea Nirajului și SVSU Acățari.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 130 mp, cu posibilitate de propagare la alte locuințe. În prezent, incendiul este localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea incendiului.

(D.C.)