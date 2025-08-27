Înscrieri la Colegiul Național de Artă Târgu Mureș, clasa a V-a, specializarea Arte plastice

Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș a dat startul la înscrieri pentru clasa a V-a, specializarea Arte plastice.

”Dacă ai un copil curios, sensibil, talentat sau pur și simplu dornic să se exprime liber și frumos, locul lui este într-un mediu care îi cultivă nu doar cunoștințele, ci și sufletul. La Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș, ne mândrim cu un mediu cald, încurajator și creativ, unde fiecare copil este văzut, ascultat și încurajat să devină cea mai bună versiune a sa. Aici, dezvoltarea artistică merge mână în mână cu cea umană – copiii învață să fie empatici, responsabili, deschiși și cooperanți. Învățământul este de calitate, profesorii sunt dedicați și pasionați, iar comunitatea este unită și prietenoasă. Arta nu este doar un obiect de studiu, ci o cale de a înțelege lumea și de a o face mai frumoasă. Vă așteptăm cu drag să descoperiți un loc unde copilul dumneavoastră va crește nu doar ca elev, ci și ca OM. Înscrierile pentru clasa a V-a sunt deschise! Mai multe informații, la secretariatul colegiului”, se precizează pe pagina de Facebook a instituției.

(Redacția)