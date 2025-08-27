Rezerviștii din Mureș și Sibiu, convocați de Armată la ”activități specifice de pregătire”

Statul Major al Apărării organizează, în perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș, exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare – MOBEX SB-MS-25.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al Ministerului Apărării Naționale, exercițiile de acest tip ”se desfășoară periodic” și au ca scop ”verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.”

”Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile Ministerului Aprărării Naționale la care sunt arondați, vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire. În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, iar cele mai recente exerciții de mobilizare au avut loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt”, se menționează în comunicat.

În același document se mai informează că exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

”Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Oportunitățile de documentare pentru reprezentanții mass-media vor fi comunicate în timp util. Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, se mai arată în comunicat.

(Redacția / Foto: Facebook – MApN)