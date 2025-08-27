Wednesday, 27 August 2025
„Sarmalele Reci”, pe scena ProEtnica 2025 la Sighişoara Cultură
„Sarmalele Reci”, pe scena ProEtnica 2025 la Sighişoara

27 august 2025

Formaţia Sarmalele Reci şi-a confirmat participarea la ediţia a XXI-a a Festivalului Intercultural ProEtnica 2025, care se va desfăşura la Sighişoara între 27 şi 31 august. Organizatorii subliniază că muzica trupei se aliniază perfect contextului festivalului, prin mesajele sale despre diversitate, convieţuire şi spirit critic, potrivindu-se astfel unei manifestări dedicate dialogului intercultural şi valorilor multiculturalismului.

Fondată în 1993 de Zoltán András şi Florin Dumitrescu, trupa Sarmalele Reci a rămas, de aproape trei decenii, una dintre vocile originale ale rockului românesc. Membrii săi au combinat chitara rock cu suflători de jazz, ritmuri de funk şi accente de folclor, completându-şi repertoriul cu versuri satirice, pline de ironie şi luciditate. De-a lungul carierei, participările la ProEtnica au reprezentat momente importante, trupa fiind invitată în mai multe ediţii, iar muzica sa rezonând cu publicul cosmopolit al festivalului.

Mesaje sociale și critice în muzică

Organizatorii festivalului, Centrul Cultural Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) din Sighişoara, apreciază relevanţa trupei prin modul în care membrii săi observă şi comentează realitatea. După anii ’90, când scena muzicală românească îşi căuta identitatea, Sarmalele Reci s-a remarcat prin piese directe, care exprimau opinii critice despre societate. „Ţara te vrea prost” a devenit rapid un manifest împotriva manipulării şi a mediocrităţii, „La televizor” ironiza goana după rating, iar „Gaşca de la bloc” surprindea atmosfera unei generaţii crescute între cartierele gri ale capitalei.

Vocea trupei rămâne constantă în timp: critică, lucidă, ironică, dar atentă la problemele care contează cu adevărat. Această consecvenţă a transformat formaţia într-un reper cultural şi muzical al României, iar invitaţia specială la ProEtnica 2025 confirmă statutul său de emblemă a muzicii româneşti cu mesaje sociale puternice, potrivit agerpres.ro.

Concertul de neratat la Sighişoara

Sarmalele Reci va urca pe scena festivalului în data de 29 august, promiţând un spectacol care îmbină energia rockului cu influenţele diverse care au consacrat trupa de-a lungul anilor. Publicul ProEtnica va avea astfel ocazia să redescopere piese emblematică, dar și să experimenteze un mesaj muzical care promovează toleranța, dialogul intercultural și responsabilitatea socială, toate integrate într-o interpretare artistică originală.

(L.P.)

Sursa foto: letsrock.ro

