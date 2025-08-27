Schimbări majore în educația mureșeană. Norme didactice majorate și repartizarea cadrelor

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a publicat lista actualizată a posturilor vacante și rezervate pentru anul școlar 2025-2026, într-un context în care sistemul educațional românesc se pregătește pentru modificări importante în structura normelor didactice. Lista este disponibilă pe site-ul instituției și reprezintă punctul de plecare pentru repartizarea cadrelor didactice în județ, oferind o imagine clară asupra locurilor disponibile pentru titularizare și detașare.

Repartizarea cadrelor didactice

În perioada 26-27 august, au fost programate ședințele de repartizare a candidaților care au obținut cel puțin media 7 la concursul național de Titularizare 2025, precum și a profesorilor titulari prin detașare la cerere, prin concurs specific. Procesul de repartizare va respecta ordinea descrescătoare a punctajelor, conform noului calendar al mobilității cadrelor didactice, asigurând o alocare corectă și transparentă a posturilor disponibile. Înainte de aceste ședințe, între 20 și 22 august, profesorii care aveau nevoie de completarea normei didactice au participat la întâlniri organizate de inspectorate, pregătindu-se pentru noile reguli care vor intra în vigoare din această toamnă.

O noutate semnificativă pentru anul școlar 2025-2026 este majorarea normei didactice cu două ore săptămânal pentru cadrele didactice din județul Mureș, dar și pentru întreaga țară. Modificarea vine în urma intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025, care aduce schimbări importante în Legea învățământului preuniversitar. Excepție fac profesorii cu grad didactic I sau cei care dețin titlul de profesor emerit și desfășoară activitate de mentorat, care vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, această creștere a normei va permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesorii titulari, ceea ce ar urma să îmbunătățească calitatea actului educațional. De menționat că norma didactică nu a mai fost actualizată de 30 de ani, fiind stabilită ultima dată la 18 ore săptămânal, în 1995.

(L.P.)

Sursa foto: freepik.com