Wednesday, 27 August 2025
Târgu Mureș pregătește reguli stricte de salubritate și ordine publică
Târgu Mureș pregătește reguli stricte de salubritate și ordine publică

27 august 2025

Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul Kovacs Mihaly Levente, aflat acum în dezbatere publică, vine să înlocuiască reglementările din 2021, considerate insuficiente pentru gestionarea problemelor de salubritate din Târgu Mureș. Noul regulament prevede amenzi semnificative, care pot ajunge la 2.500 de lei pentru persoanele juridice și 2.000 de lei pentru persoanele fizice, fiind aplicabile pentru o gamă largă de contravenții, de la aruncarea gunoiului în locuri neautorizate până la parcarea neregulamentară.

Cetățenii vor trebui să respecte reguli stricte privind menținerea curățeniei pe trotuarele din dreptul proprietăților și să folosească obligatoriu containere etanșe pentru deșeuri. Proprietarii de câini vor fi obligați să aibă materiale pentru curățarea după animale, iar plimbatul fără lesă va fi considerat contravenție. Agenții economici vor avea responsabilități extinse, inclusiv încheierea contractelor de salubritate cu municipiul și amplasarea de coșuri de gunoi la fiecare intrare de pe stradă, aprovizionarea urmând să se facă doar în programele stabilite de autorități.

Asociațiile de proprietari vor prelua și ele responsabilități sporite, de la curățarea trotuarelor aferente clădirilor până la coordonarea activităților de salubrizare între locatari, contribuind astfel la păstrarea ordinii și a igienei în comunitate.

Prevederi mai puțin cunoscute, dar esențiale

Noul regulament introduce măsuri mai puțin întâlnite până acum, dar care vor fi strict aplicate. Printre acestea se numără obligativitatea montării plaselor cu imaginea fațadei la lucrările pe schelă efectuate pe clădirile de patrimoniu și interzicerea creșterii animalelor domestice în zona centrală delimitată prin 16 străzi, cu excepția animalelor de pază și ornament. Asociațiile de proprietari vor trebui să desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi și în jurul blocurilor, iar uscarea covoarelor sau a textilelor în casa scării, pe balcoane sau peste parapetul acestora va fi interzisă.

De asemenea, nu vor fi permise perdelele murdare pe balcoane, bătutul covoarelor pe domeniul public sau aruncarea obiectelor pe ferestre sau din balcoane. Regulamentul stabilește și interdicții privind creșterea porumbeilor, a câinilor și pisicilor în blocuri fără acordul vecinilor și asociației, cu condiții corespunzătoare de igienă.

Noul regulament impune restricții pentru vehiculele grele de peste 3,5 tone, care nu vor putea staționa pe domeniul public între orele 17:00 și 07:00. Autorizațiile de spargere nu vor mai fi eliberate între 15 noiembrie și 15 martie, cu excepția situațiilor speciale. Pauza de liniște devine obligatorie între orele 13:00-14:00 și 22:00-08:00, iar activitățile producătoare de zgomot, de la cântat vocal sau cu instrumente muzicale până la folosirea de unelte sau mașini de uz casnic și motostivuitoare, vor fi strict interzise în aceste intervale.

(L.P.)

Susra foto: freepik.com

