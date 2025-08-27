Tribunalul Mureș intră în protest începând de astăzi

Marți, 26 august 2025, au avut loc Adunările generale ale judecătorilor de la Curtea de Apel Târgu Mureș și de la instanțele din aria de competență, având pe ordinea de zi exprimarea punctului de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.

Potrivit Biroului de Informare a Tribunalului Mureș, adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Mureș a avut în vedere mai multe aspecte, precum efectele negative ale așa-numitelor „reforme”, modificările repetate și nesigure ale legislației privind statutul magistraților, climatul public ostil față de magistrați, transferarea responsabilității către sistemul judiciar și dezinformarea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

În acest sens, judecătorii întruniți în Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Mureș au hotărât solicitasrea fermă privind retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și solicitarea fermă adresată reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează statutul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă. De asemenea, aceștia au mai hotărât ca, începând cu data de miercuri, 27 august, în forma de protest constând în suspendarea soluționării cauzelor la nivelul Tribunalului Mureș, cu excepția unor cauze.

Aceste excepții cuprind următoarele:

Secția civilă, de litigii de muncă și asigurări sociale – cauze privind plasamente, adoptii, tutela minorului, delegarea autorității părintești, ordonanțe președințiale privind minorii, ordine de protecție, internare medicală nevoluntară și revocare internare medicală nevoluntară, ocrotirea majorului prin consiliere judiciară și tutelă specială.

Secția de contencios administrativ și fiscal – suspendarea executării unui act administrativ și refuzul acordării unor drepturi de protecție socială (de exemplu, pentru persoanele cu handicap sau pentru protecția copilului).

Secția penală – cauze care țin de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția celor care au ca obiect contestație privind durata procesului, dosare cu inculpați față de care s-au luat măsuri preventive în cauză, măsuri preventive și măsuri de siguranță, contestații care privesc aceste măsuri, contestații la executare în care se solicită punerea în libertate a persoanei, incidente procedurale privind cauzele de mai sus.

Diana CĂRBUREAN