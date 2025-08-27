Ultim apel pentru locurile de veci din Târgu Mureș

Autoritățile locale din Târgu Mureș fac un ultim apel către proprietarii locurilor de veci ale căror contracte de concesiune au expirat, îndemnându-i să își reînnoiască drepturile până la data de 30 septembrie 2025. Primăria avertizează că, după această dată, locurile care nu vor fi reînnoite vor fi redistribuite conform prevederilor legale, iar familiile care nu își vor proteja drepturile vor pierde accesul la aceste spații.

Pentru menținerea concesiunii, cetățenii trebuie să achite taxa de reconcesionare de 439 de lei și o taxă anuală de întreținere de 33 de lei. Reprezentanții Primăriei subliniază că aceste locuri nu reprezintă doar simple spații, ci păstrează amintirea celor dragi, motiv pentru care familiile sunt sfătuite să verifice de urgență situația contractelor.

Reînnoirea contractelor poate fi realizată la administrațiile celor patru cimitire municipale: Cimitirul Livezeni, Cimitirul Central, Cimitirul Remetea și Cimitirul Sângeorgiu de Mureș. Autoritățile reamintesc că neîndeplinirea acestei obligații va duce la redistribuirea locurilor conform legislației în vigoare, pierderea dreptului asupra acestora fiind inevitabilă.

(L.P.)

Sursa foto: Primăria Târgu Mureș