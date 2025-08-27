Vâltoarea Mureșeană aduce restricții de trafic în oraș

Orașul Târgu Mureș se pregătește pentru evenimentul „Vâltoarea Mureșeană”, iar autoritățile locale anunță că, pentru buna desfășurare a sărbătorii, traficul va fi restricționat în perioada 28 august 2025, ora 08:00, până la 1 septembrie 2025, ora 06:00. Circulația va fi limitată pe Bulevardul Cetății, în sensul de mers de la Strada Avram Iancu către intrarea în Cetate, precum și în parcarea de lângă clădirea UMFST „George Emil Palade”, pentru a permite desfășurarea în siguranță a activităților programate și a asigura confortul participanților.

Primăria își cere scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de aceste restricții și îi roagă pe șoferi să respecte semnalizarea rutieră. Autoritățile subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru siguranța tuturor și pentru buna organizare a evenimentului, care promite să aducă în centrul orașului o atmosferă plină de energie și bucurie.

„Vâltoarea Mureșeană” va reuni expoziții, spectacole și activități pentru toate vârstele, iar organizatorii invită cetățenii să participe activ la sărbătoare, să se bucure de muzică, tradiții și momente de divertisment, dar și să respecte indicațiile autorităților pentru a evita aglomerația și incidentele rutiere. Evenimentul este gândit ca un prilej de socializare și distracție, dar și ca o oportunitate de a pune în valoare patrimoniul cultural și istoric al orașului.

Astfel, locuitorii și vizitatorii Târgu Mureș sunt sfătuiți să planifice din timp traseele și parcările și să profite de această ocazie pentru a se bucura de spiritul festiv al orașului, într-o atmosferă sigură și organizată.

(L.P.)

Sursa foto: Primăria Târgu Mureș