Accident rutier la Dedrad! Coliziune puternică între un autoturism și un tractor

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați, joi dimineața, să intervină în localitatea Dedrad, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

În urma impactului, două persoane de sex masculin au suferit traumatisme și au fost încadrate ca victime cu cod galben medical. Acestea au primit îngrijiri la fața locului din partea echipajelor medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și SMURD, urmând a fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. Polițiștii rutieri urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

(L.P.)

Sursa foto: ISU Mureș