CFR SA anulează mai multe trenuri care deservesc județul Mureș

După ce la începutul săptămânii părea că s-a ajuns la o înțelegere privind plata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) și oficialii CFR SA dădeau asigurări că nu vor exista trenuri anulate, miercuri după-amiază situația s-a schimbat radical. Administratorul infrastructurii feroviare a transmis o dispoziție în teritoriu prin care anunță o serie de restricții și anulări de curse, ce vor intra în vigoare treptat, începând cu data de 1 septembrie 2025 și continuând de la 1 octombrie 2025.

Măsura afectează direct circulația trenurilor operate de CFR Călători și Transferoviar Călători, inclusiv garnituri care tranzitează județul Mureș. Astfel, începând din 8 septembrie vor fi anulate trenurile 4143, pe relația Bistrița Nord – Deda, și 4145, pe relația Deda – Bistrița Nord. Totodată, din 1 septembrie nu vor mai circula trenurile 4533 și 4536 dintre Târgu Mureș și Războieni, la fel cum vor fi suspendate și trenurile 2441 și 2443 pe relația Târgu Mureș – Sibiu, respectiv 2445 și 2447 între Teiuș și Târgu Mureș. În aceeași perioadă vor fi anulate și trenurile care fac legătura între Sibiu și Sighișoara, inclusiv garniturile 2563, 2567 și 2568.

De la 1 octombrie, restricțiile se extind și asupra altor curse importante: trenurile 1748 și 1749, care circulă între Târgu Mureș și Deda, precum și trenurile 1745 și 1746, care fac legătura între Târgu Mureș și Cluj-Napoca, nu vor mai fi operate până la noi dispoziții.

Anulările vizează rute esențiale pentru navetiști și pentru legăturile feroviare dintre județul Mureș și destinații regionale importante, precum Cluj-Napoca, Sibiu sau Bistrița. Restricțiile vor afecta zilnic sute de pasageri, obligați să caute alternative de transport.

Decizia CFR SA vine pe fondul tensiunilor legate de plata TUI de către operatorii de transport feroviar de călători, după ce, la începutul săptămânii, se convenise că nu se va ajunge la astfel de măsuri. Lista completă a trenurilor anulate poate fi consultată pe platforma ClubFeroviar.ro.

