Concerte în Praid și Sovata pentru promovarea Ținutului Sării

În septembrie și octombrie vor fi organizate cinci concerte în zona Praid – Sovata. Formația Csík Zenekar va deschide seria de concerte în 12 septembrie, Intim Torna Illegál va cânta în cadrul Festivalului Internaţional al Sarmalelor de la Praid, pe 3 octombrie urmează Subcarpaţi, pe 11 octombrie Pál István Szalonna és Bandája vor cânta la Festivalul Dovleacului de la Sovata, iar seria se încheie pe 17 octombrie cu Bagossy Brothers Company. Locaţiile exacte ale concertelor vor fi comunicate de organizatori în perioada următoare, potrivit publicației Informația Harghitei, care citează un comunicat de presă al Visit Harghita.

„Ţinutul Sării va găzdui o serie de concerte menite să stimuleze turismul regional, să întărească viaţa culturală locală şi să prelungească sezonul turistic. Proiectul, susţinut de statul ungar şi realizat în colaborare cu partenerii locali şi judeţeni, face parte din iniţiativa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), care promovează Praid ca destinaţie axată pe experienţe”, mai e menționat în articolul de pe informatiahr.ro/.

(Surse foto: Facebook, Csík Zenekar și Subcarpați)