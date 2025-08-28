Elevi reghineni, în pelerinaj la mai multe mănăstiri

Participanții la Școala de vară „Crede, Trăiește, Iubește!”, organizată la Centrul Cultural-Catehetic „Sf. M. Mc. Ecaterina” al Parohiei Ortodoxe Reghin – Iernuțeni, alături de voluntarii din comunitate, au desfășurat, recent, o activitate de suflet, sub semnul căutării spirituale și al apropierii de valorile tradiției ortodoxe românești.

Traseul pelerinilor a cuprins Mănăstirile Sihăstria, Secu, Agapia, Văratec și Neamț.

”Acest pelerinaj este în acord cu tematica anului 2025, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, a informat prof. voluntar Veronica Șandor, de la Colegiul „Petru Maior” din Reghin.

(Redacția)