Fără Apă – 28.08.2025 – Luduș

Compania AQUASERV S.A. Sucursala Luduş anunţă consumatorii că, pentru remedierea unor avarii apărute pe reţeaua de distribuţie, se sisteaza furnizarea apei potabile în data de 28.08.2025 între orele 08:00-15:00 (estimare), în următoarele zone:

• Luduș – str. Viitorului, Zăvoiului.

Atragem atenţia consumatorilor că la reluarea alimentării cu apă este posibil ca, pentru scurt timp, la robinete să curgă apă tulbure, din cauza antrenării depunerilor din conducte. Recomandăm să se folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea ei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania AQUASERV S.A.

Sucursala Luduş