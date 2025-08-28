Fără Apă – 28.08.2025 – Sighișoara

Compania AQUASERV S.A. sucursala Sighişoara anunţă consumatorii că, pentru remedierea unor avarii apărute pe reţeaua de distribuţie, se sistează furnizarea apei potabile în data de 28.08.2025, între orele 10:00–16:00 (estimare), în următoarele zone:

• Sighișoara – str. Andrei Șaguna, Vlad Țepeș, Gheorghe Lazar, Matei Basarab, Aron Pumnul, Ion Neculce, Griviței, Vasile Lupu.

Atragem atenția consumatorilor că la repunerea in functiune a retelei,din cauza antrenarii depunerilor din conducte,apa va avea suspensii si culoare,atat pe strazile mentionate cat si pe strazile invecinate cu acestea. Recomandăm să se folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea ei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania AQUASERV S.A.

Sucursala Sighişoara