Festivalul Internațional al Sarmalelor de la Praid ajunge la ediția cu numărul 28

Praidul se pregătește să devină, din nou, capitala gastronomiei tradiționale, odată cu desfășurarea Festivalului Internațional al Sarmalelor, un eveniment de renume care atrage, an de an, mii de vizitatori. Ajuns la ediția cu numărul 28, festivalul va avea loc în perioada 19–21 septembrie 2025, în parcul central al localității, pe drumul ce duce spre Bucin.

Organizatorii anunță că și în acest an atmosfera va fi una de sărbătoare, cu un program bogat și variat. Vizitatorii vor putea degusta sarmale pregătite după rețete autentice, dar și reinterpretări moderne, aduse de echipe venite din mai multe regiuni ale țării, precum și din străinătate. Evenimentul are și o componentă competițională: bucătari pricepuți se vor întrece în măiestrie pentru a cuceri juriul și publicul cu cele mai gustoase și mai originale preparate.

Pe lângă experiența culinară, participanții vor avea parte de spectacole folclorice, muzică live, ateliere de gătit și activități dedicate întregii familii. Festivalul este apreciat nu doar pentru diversitatea gastronomică, ci și pentru atmosfera multiculturală pe care o creează, fiind un prilej de întâlnire între tradiții românești, maghiare și internaționale.

De-a lungul anilor, Festivalul Internațional al Sarmalelor de la Praid s-a transformat într-un simbol al comunității și într-o atracție turistică importantă pentru zona Harghitei, reușind să îmbine tradiția culinară cu promovarea turismului local. Organizatorii se așteaptă ca și ediția din 2025 să adune mii de vizitatori, dornici să guste din preparatele pregătite cu grijă și pasiune, dar și să se bucure de atmosfera de sărbătoare specifică toamnei la Praid.

(L.P.)

Sursa foto: freepik.com