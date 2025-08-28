Ședință a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Târgu Mureș, vineri, 29 august

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș se va întruni vineri, 29 august, de la ora 10:00, în sala 45 (sala de ședințe). „Cei interesați pot asista la lucrările comisiei ce vor avea loc în sala de sedințe de la sediul instituției (Piata Victoriei nr.3.)”, potriviyt anunțului publicat pe site-ul primăriei, tirgumures.ro/.

Ordinea de zi cuprinde 28 de puncte, subiectele discutate se referă la acordarea de avize pentru mai multe proiecte imobiliare, dar și la solicitări pentru înființări de treceri de pietoni, semnalizări rutiere sau limitatoare de viteză.

De exemplu:

– Serviciul Rutier al IPJ Mureș a solicitat înființarea unei treceri de pietoni suprailuminată la intersecția dintre str. Someșului și str. Nicolae Bălcescu;

– Fundația Bolyai Collegium a solicitat montarea unui semafor la la intrarea laterală a Liceului „Bolyai Farkas”;

– un cetățean a solicitat instituire sens unic și amenajare locuri de parcare pe strada Crișan;

– Primăria Sângeorgiu de Mureș a solicitat semaforizarea intersecției DN 15 cu strada Nordului și strada Căpâlna;

– Maco Construct: „str. Gheorghe Doja nr.88/c – 92/A, desființare locuință și construire ansamblu de clădiri multifuncționale cu servicii (comerciale, medicale,birouri, alimentație publică,depozitare), locuințe, parcări, amenajari exterioare, branșamente”;

– SC Laniena SRL: str. Barajului nr.5, construire clădire de birouri P+2E, refacere împrejmuire, amenajare drum de acces și spații de parcare.

De asemenea, la punctul 23, se va discuta un conflict între Grădinița Bambi și SC Serafo Construct SRL: „str. Livezeni 69, conflict pentru montarea indicator Oprire Interzisă”, iar un grup de cetățeni de pe strada Bicazului solicită „str Lavandei, revenire la sensul de mers inițial, str. Bicazului, sens unic Iuliu Maniu – Someșului”.

(Sursă foto: stock.adobe.com)