Uniți în diversitate, la Festivalul ProEtnica Sighișoara

Cea de-a 21-a ediție a Festivalului Intercultural ProEtnica Sighișoara a început miercuri, 27 august, cu o serie de spectacole în Piața Cetății medievale și dezbateri pe tema minorităților naționale din România. Manifestarea este organizată în perioada 27-31 august de către Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret din Sighișoara și se bucură de participarea a peste o mie de reprezentanți ai celor 20 de minorități naționale oficiale din țară.

Diversitatea, sursă de creativitate

Pentru a treia oară în istoria desfășurării, Festivalul ProEtnica a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României. Administrația Prezidențială a transmis, prin consilierul de stat Catălina Galer, un mesaj organizatorilor evenimentului în care se spune, între altele: ”Împreună, uniți în diversitate, suntem europeni, aparținem spațiului cultural și memoriei istorice europene comune. Prin astfel de manifestări care promovează dialogul, cunoașterea, pluralismul, toleranța și respectul pe care ni-l datorăm unii altora, dovedim atașamentul la valorile civilizației europene și dorința de a transmite prețioasa moștenire a conviețuirii armonioase generațiilor următoare.”

În cadrul ceremoniei de deschidere oficială a festivalului au luat cuvântul Irina Cajal-Marin – subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Thomas Șidilariu – subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului și Adrian Giurgiu – deputat USR de Mureș. Directorul Festivalului Intercultural ProEtnica, Volker Reiter, a menționat în alocuțiunea de deschidere: ”Cu toții ne naștem într-o anumită cultură, într-o etnie, într-o limbă. Acesta este un punct de plecare valoros al dezvoltării noastre. Dar scopul nu este să rămânem blocați acolo. Sarcina noastră este să depășim granițele propriei identități etnice și să îmbogățim sufletul cu alte identități etnice. Exact acest lucru îl sărbătorim la ProEtnica: diversitatea ca sursă de creativitate, care ia naștere atunci când culturile se întâlnesc.”

Program artistic

Programul primei zile a Festivalului s-a derulat pe trei secțiuni: spectacole pe scena din Piața Cetății, dezbateri pe tema minorităților etnice și film cu aceeași tematică.

Pe scenă au evoluat Uniunea Croaților din România, Kud Karaševska Zora, Dans, Carașova, Caraș-Severin; Uniunea Ucrainenilor din România, Recital Yasnytsya, Galați și Recital Rebalka, Crișan, Tulcea; Kozaciok, Dans, Bălcăuți, Suceava; Teatrul Național Ucrainean „Ivan Franko: „București – Ciulnița”, scenariul Mihai Hafia Traista, regia: Lisa Maria Ionescu; Asociația Macedonenilor din România – Ansamblul Soarele – Sonțe. Interpretare folclor și dansuri tradiționale Macedonene; Forumul Democrat al Germanilor din România, FDG Brașov, Jugendblaskapelle Kronstadt/ Music Lab Big Band; Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Kher – Taraf, Muzică tradițională romă.

La încheierea programului zilei, Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, Comunitatea Evreilor din București a prezentat spectacolul Trupei de Dansuri Israeliene Haverim urmat de momentul de vârf al serii, Klezmer Band & Maia Morgenstern, Concert Klezmer.

Masă rotundă

În secțiunea de dezbateri a festivalului, Sala Barocă din incinta Primăriei Municipiului Sighișoara a fost spațiul de desfășurare a mesei rotunde cu tema ”Sprijinirea minorităților naționale în vremuri de criză a statului democratic și sustenabil”, la care au participat secretari de stat, reprezentanți ai mediului universitar și jurnaliști. Secțiunea a fost moderată de prof. univ. dr. Radu Carp de la Universitatea din București care a spus, în deschidere, următoarele: ”Ne confruntăm cu un an foarte dificil din punct de vedere financiar. ProEtnica e un semn distinctiv al imaginii României, unic în Europa. E păcat să se piardă și sper să continue. Dincolo de această reușită, există alte lucruri care se pot discuta, astfel încât să avem o prezență mai bună a minorităților naționale în viața publică din România.”

Reprezentanta Ministerului Culturii, Irina Cajal-Marin, a precizat următoarele: ”De-a lungul istoriei, au mai existat perioade de criză influențate de numeroși factori socio-economici, politici, încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Prezența noastră aici, cele 21 de ediții, ne dovedesc că statul împreună cu minoritățile naționale a găsit soluții pentru păstrarea dezvoltarea și promovarea culturii minorităților naționale.”

Ediția a 21-a a Festivalului ProEtnica se bucură de o prezență record a manifestărilor etnice în secțiunile teatru și film. În Sala Barocă a Primăriei, a putut fi vizionat filmul de scurt metraj ”Bilet de iertare” oferit de Centrul național de Cultură a Romilor, Romano Kher. Filmul este scris și regizat de Alina Șerban, regizoare romă din România, și abordează tema sclaviei romilor din perspectivă romă, fiind inspirat dintr-o întâmplare reală din anii 1800. ,,Bilet de iertare” este o producție Asociația Untold Stories, Mobra Films și Dinadins, cofinanțată de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relații Interetnice.

Finanțatorii ediției din acest an a Festivalului ProEtnica sunt, anul acesta, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și Ministerul Culturii. Manifestarea are loc în colaborare cu Consiliul Județean Mureș și cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara, al Agenției Naționale pentru Romi și al Centrului Național de Cultură Romano-Kher.

