Ziua Internațională a Salvatorului Montan, sărbătorită și la Mureș
Ziua Internațională a Salvatorului Montan, sărbătorită și la Mureș

28 august 2025

Pe 28 august, întreaga comunitate internațională a salvatorilor montani celebrează Ziua Internațională a Salvatorului Montan, cunoscută și sub denumirea de ICAR – International Mountain Rescue Day. Această zi marchează un moment semnificativ în istoria eforturilor internaționale de salvare montană și a fost aprobată oficial în cadrul Congresului CISA IKAR din 2022, desfășurat în Montreux, Elveția. În județul Mureș, Ziua Salvatorului Montan este un prilej de apreciere a efortului depus zilnic de echipa Salvamont-Salvaspeo Mureș.

Kovács Róbert, directorul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Mureș și vicepreședinte al Consiliului Național al Serviciilor Publice Salvamont, a explicat, în exclusivitate pentru cotidianul Zi de Zi Mureș, semnificația acestei zile. „Pentru echipa Salvamont-Salvaspeo Mureș, această zi reprezintă în primul rând o recunoaștere a muncii noastre zilnice, a efortului depus pentru salvarea de vieți în zone montane și greu accesibile. Este un moment simbolic, în care reflectăm asupra rolului nostru în societate și asupra responsabilității pe care o purtăm. Nu punem accent pe partea festivă, dar ne felicităm reciproc, ne amintim de intervențiile dificile și, atunci când este posibil, alegem să marcăm această zi acolo unde ne simțim cel mai bine, pe munte, în mijlocul naturii, care este atât locul nostru de muncă, cât și locul nostru de suflet”, ne-a explicat el.

Provocările salvatorilor montani

Pentru a marca această zi importantă pentru eroii monatni, echipa Zi de Zi Mureș s-a gândit să puncteze unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei meserii: dificultatea, în speranța că, după explicațiile date de Kovács Róbert, cititorii vor aprecia într-un altfel de mod, sperăm noi mai mult și mai bun, eforturile depuse de salvamondiști zilnic.

Printre altele Kovács Róbert a punctat un aspect extrem de important în munca pe care el, împreună cu colegii săi, o depun, și anume: dificultățile care se confruntă echipa de salvamontiști în activitatea zilnică. „Principala provocare este lipsa personalului angajat. La nivel național, gradul de ocupare a posturilor este de aproximativ 18%, iar la nivel local, în județul Mureș, situația este puțin mai bună, dar tot la un nivel scăzut, aproximativ 25%. În aceste condiții, încercăm să compensăm printr-o organizare foarte eficientă a activităților, prin planificare atentă și prin implicarea cât mai multor voluntari pasionați de munte și dispuși să se formeze în domeniul salvării montane. Colaborarea strânsă între angajați și voluntari, precum și susținerea din partea comunității locale, ne ajută să facem față acestor lipsuri”, ne-a declarat directorul Salvaspeo Mureș.

În ceea ce privește competențele necesare pentru a fi un salvamontist desăvârșit, directorul Salvamont Mureș subliniază că „un salvator montan trebuie, înainte de toate, să fie un om de munte autentic, cineva care urcă pe munte nu doar în timpul serviciului, ci și în zilele libere, din pasiune și din dragoste pentru natură. Pe lângă această conexiune naturală cu mediul montan, sunt esențiale competențele tehnice: să fie un bun cățărător, un schior experimentat și o persoană cu o foarte bună condiție fizică. La fel de important este spiritul de echipă, pentru că salvarea montană nu este o activitate individuală, ci una în care succesul depinde de colaborare, încredere și comunicare eficientă între colegi”.

Tehnologie modernă pentru siguranță și eficiență

Salvarea montană este un domeniu în continuă transformare, în care combinația între experiența echipelor specializate și tehnologiile moderne joacă un rol esențial. Progresele recente în echipamente și tehnică permit intervenții mai rapide și mai sigure, sporind șansele de salvare în situații critice, aspecte pe care salvamontișții nu numai că le apreciază, ci și depind de ele.

Întrebat ce inovații au introdus sau folosit pentru a crește eficiența și siguranța intervențiilor Salvamont Mureș?, Kovács Róbert a explicat: „În prezent dispunem de echipamente de ultimă generație, care ne ajută considerabil în intervenții. În ultimii ani am introdus în activitatea noastră drone de căutare, capabile să acopere rapid zone extinse, precum și detectoare cu sisteme de inteligență artificială, care optimizează procesul de identificare a victimelor. De asemenea, echipa noastră participă constant la cursuri de specializare și perfecționare, pentru a rămâne mereu la zi cu cele mai noi tehnici și proceduri în domeniul salvării montane. Această combinație între experiența practică și tehnologiile moderne crește semnificativ atât eficiența, cât și siguranța misiunilor”.

Noul sediu Salvamont Mureș

Un alt proiect important pentru echipa locală este construcția noului sediu al Salvamont Mureș. Construcția, care a început în septembrie 2023, este realizată de firma Kronos Life Construct SRL Târgu Mureș, în urma unui contract în valoare de 6.377.906 lei, fără TVA. Noua clădire va avea o suprafață construită de 436,31 m² și o suprafață desfășurată de 1.021,85 m², incluzând birouri, depozite, garaje și spații pentru echipamentele specifice intervențiilor montane și subacvatice. Termenul de finalizare este stabilit pentru octombrie 2025, însă directorul Salvaspeo Mureș nu pare a fi atât de încrezător.

Lucrările la noul sediu sunt în desfășurare. Din păcate, nu credem că vom putea beneficia de clădire în acest an, dar avem speranțe că în următorii 1-2 ani ne vom putea muta în noul spațiu, pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Noul sediu va oferi condiții moderne atât pentru pregătirea și organizarea echipei, cât și pentru îngrijirea persoanelor salvate. Ne-am fi dorit ca inaugurarea să coincidă cu aniversarea a 20 de ani de existență a SPJ Salvamont Mureș, însă chiar dacă acest lucru nu a fost posibil, rămâne un pas extrem de important pentru viitorul nostru și pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim comunității”, a detaliat directorul.

O zi cu rădăcini istorice

Ziua Internațională a Salvatorului Montan are rădăcini adânci în istorie. La 28 și 29 august 1948, experți în salvarea montană din diverse țări s-au reunit în stațiunea Wilder Kaiser, Austria, la invitația Clubului Alpin Austriac. Această întâlnire a fost prima de acest tip, în cadrul căreia au fost schimbate experiențe, cunoștințe și tehnologii, întărind rețeaua internațională a salvatorilor montani. Ulterior, această colaborare a dus la înființarea Comisiei Internaționale pentru Salvarea Alpină (ICAR) în 1955.

Ziua Internațională a Salvatorului Montan este dedicată tuturor celor care se dedică protejării vieților în mediul montan. Este o oportunitate de a recunoaște și aprecia eforturile salvatorilor montani din întreaga lume, care, adesea în condiții dificile, intervin pentru a salva vieți și a asigura siguranța iubitorilor de munte. În România, Asociația Națională a Salvatorilor Montani – Salvamont România este membră cu drepturi depline în cadrul ICAR și participă activ la promovarea acestei zile.

Cu ocazia acestei zile, în întreaga lume sunt organizate demonstrații de salvare, prezentări de echipamente și sesiuni educaționale pentru publicul larg. Este o zi dedicată conștientizării importanței respectării regulilor de siguranță în zonele montane și aprecierii muncii neobosite a salvatorilor. La Mureș, echipa locală continuă să îmbine tradiția și inovația, oferind comunității sprijin și exemplu de profesionalism în salvarea montană. La mulți ani eroi ai munților!

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Salvamont Salvaspeo Mureș

