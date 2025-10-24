Activitatea Corpului de Control al Prefectului Mureș

Activitatea Corpului de Control al Prefectului Mureș continuă să se bazeze pe colaborare, transparență și deschidere față de cetățeni. În luna septembrie, echipa a analizat peste 30 de petiții și sesizări venite din partea mureșenilor, urmărind soluționarea problemelor semnalate și respectarea cadrului legal de către autoritățile locale.

Pentru o evaluare completă a situațiilor, au fost derulate verificări în parteneriat cu mai multe instituții, printre care Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliție Județean, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Administrația Bazinală de Apă Mureș și Camera de Conturi.

(D.C.)

