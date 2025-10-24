DAS Târgu Mureș, proiect de 7 milioane de lei pentru comunități vulnerabile

Consilierii locali ai Municipiului Târgu Mureș, convocați în ședință extraordinară, în 24 octombrie, au aprobat depunerea unui proiect al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș pentru a obține finanțare prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7,36 milioane de lei.

Proiectul adoptat, în ședința extraordinară, desfășurată online, astăzi, de la ora 10:00:

„Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului “Implementarea serviciilor comunitare integrate în zonele urbane marginalizate din Târgu Mureș, locuite de comunități vulnerabile, cu o prezență ridicată a cetățenilor defavorizați de etnie romă”, proiect finanțabil prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român, Programul de Incluziune Socială, Componenta 1.

Art. 2 Se aprobă constituirea unei echipe de implementare a proiectului din care fac parte un responsabil financiar, un responsabil achiziții și un coordonator de echipă care are atribuții și în monitorizarea proiectului, prin dispoziția directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 3 Pentru implementarea proiectului se aprobă constituirea unei echipei comunitare integrate (ECI) din care fac parte cel puțin un asistent social și câte un specialist din domeniul educațional și din domeniul sanitar, prin dispoziția directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziția echipei de specialiști a unui birou în incinta sediului Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 5. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 7.363.706,00 lei.

Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, de 15% din valoarea totală a proiectului, în cuantum de 1.104.555,90 lei, precum și acoperirea eventualelor cheltuieli neeligibile.

Art. 7. Se aprobă asigurarea sustenabilității furnizării serviciilor comunitare integrate prin menținerea specialiștilor echipei comunitare integrate (ECI) timp de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.

Art. 8. Se aprobă Protocolul de colaborare între Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș și instituțiile județene Direcția de Sănătate Publică a județului Mureș, respectiv Centrul județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș în vederea implementării în parteneriat a acestui proiect, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă Planul de dezvoltare pe perioada 2025-2029 al Serviciului de asistență socială comunitară din cadrul Direcției de asistență socială Târgu Mureș, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Proiectul de hotărâre, protocolul de colaborare și Planul de dezvoltare a serviciilor sociale pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Mureș (tirgumures.ro).

(Sursă imagine: Facebook/Directia de Asistenta Sociala Targu Mures)