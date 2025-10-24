FOTO: Credincioși din Mureș, prezenți la sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni de la Alba Iulia

Catedrala Arhiepiscopală din Cetatea Marii Uniri din Alba Iulia a fost locul unei ample manifestări religioase dedicate Sfinților Mărturisitori Transilvăneni. Evenimentul, care are loc anual în data de 21 octombrie, a adunat mii de credincioși, prilejuind un moment de înaltă trăire spirituală și comuniune.

Un fapt deosebit l-a constituit participarea delegației din județul Mureș, formată din aproximativ 30 de preoți și peste 750 de credincioși, veniți să aducă prinos de cinstire Sfinților Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Clericii și pelerinii mureșeni au luat parte, alături de soborul preoților și diaconilor, la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, la altarul amenajat în fața Catedralei Reîntregirii.

Sărbătoarea din acest an a fost marcată și de prezența moaștelor Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț, aduse spre închinare cu o seară înainte, spre bucuria duhovnicească a credincioșilor. Încă de la primele ore ale dimineții, numeroși pelerini s-au adunat în curtea catedralei pentru a se ruga și a cinsti sfinții care au apărat credința strămoșească pe meleagurile ardelene.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Irineu a evocat curajul și jertfa Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, subliniind că aceștia reprezintă „modele vii de statornicie și lumină pentru toate generațiile de credincioși”. Totodată, ierarhul a amintit că prezența Sfântului Dometie, „cel milostiv și plin de rugăciune”, încununează această zi de sărbătoare și îndeamnă la milă, iubire și unitate între oameni.

Atmosfera festivă a fost întregită de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, care a dat răspunsurile liturgice, și de prezența mai multor reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Pentru pelerinii veniți din Mureș, momentul a fost unul deosebit. Mulți dintre ei au mărturisit că vin an de an la Alba Iulia pentru a se ruga împreună cu ceilalți credincioși și pentru a-și reînnoi legătura spirituală cu sfinții care au apărat credința românească în vremuri de încercare.

Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, prăznuită la 21 octombrie, amintește de canonizarea solemnă din anul 1955, desfășurată tot la Alba Iulia, când acești sfinți au fost așezați în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De atunci, data de 21 octombrie a rămas un reper de neclintit în viața credincioșilor ardeleni, o zi în care istoria, credința și jertfa se împletesc într-un chip.

Alisia BALOGH