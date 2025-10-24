FOTO: Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”

Kreativ Metal & Colours lansează „Kreativ Smart”: porți și garduri din aluminiu pe comandă, cu finiaj premium și montaj ușor, dar la preturi de serie.

Compania KMC Colors (Kreativ Metal & Colours) din Bistrița, cunoscută pentru profesionalismul în proiectarea, execuția și vopsirea confecțiilor metalice, aduce pe piață un concept nou – porți și garduri din aluminiu Kreativ Smart – o nouă gamă de produse integral românești. Este vorba despre o colecție de porți și garduri din aluminiu personalizate, după dimensiunile exacte ale clientului, cu montaj ușor și rapid, la prețuri de serie, create inteligent pentru orice tip de locuință sau proiect.

În plus, pentru a satisface nevoile diverse ale pieței, produsele sunt disponibile în două variante simple, ce funcționează pe bază de comandă.

Este vorba despre DIY (Do It Yourself) – se trimite tot materialul gata debitat, vopsit, pregătit de asamblare (ca un puzzle), după care se poate face montajul pe stâlpi.

Cea de-a doua opțiune este Ready – clientul mai are de făcut doar montajul pe stâlpii existenți. Totul ajunge gata asamblat și pregătit.

Ambele variante au toate accesoriile de functionalitate și montaj incluse.

Mai mult, clientul beneficiază de dimensiuni 100% personalizabile, o paletă largă de culori RAL și texturi premium, montaj ușor și rapid, alături de calitatea și garanția KMC Colors, cu produse fabricate integral în România.

Noua gamă de produse românești „Kreativ Smart” reprezintă o variantă foarte bună și pentru atelierele de confecții metalice, care nu sunt specializate pe aluminiu, dar care pot prelua asamblarea și montajul.

„Ne-am dorit să aducem pe piață un produs care să îmbine eleganța aluminiului cu ușurința montajului și prețul corect. Kreativ Smart înseamnă personalizare completă, finisaje de top și montaj accesibil pentru toată lumea”, a explicat Mihai Vîrvoreanu, managerul KMC Colors, pentru Bistrițeanul.ro.

Toată gama de produse e fabricată integral în România, în atelierele Kreativ Metal & Colours.

Sub viziunea ambițioasă a fondatorului, Mihai Vîrvoreanu, care a investit constant în tehnologie, compania prelucrează comenzile clienților în două hale de producție în Bistrița, dotate cu linii de vopsire în câmp electrostatic performante.

Planurile de dezvoltare au inclus și deschiderea unei noi hale în Ernei, județul Mureș, echipată cu echipamente de ultimă generație.

Iar pentru oferte personalizate și colaborări puteți să-i contactați direct la 0744-627.648, 0752-114.725.

(Redacția)